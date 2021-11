Адел отказва да разголва крайниците си

© Адел отказала да облече рокля без ръкави за корицата на списание Vogue, защото все още не харесва ръцете си. Изпълнителката на хита "Someone Like You" свали около 45 кг и трябваше да инвестира в изцяло нов гардероб, тъй като дрехите ѝ бяха твърде големи.



33-годишната Адел, която има деветгодишен син Анджело от бившия си съпруг Саймън Конеки, разкри още, че въпреки отслабването си все още не обича да показва ръцете си, поради което отказва да разголва крайниците си.



В разговор с авторката на "Куини" Кандис Карти-Уилямс за новия брой на "THE FACE", за чиято корица е снимана от Шарлот Уелс, Адел каза:



Трябваше да си купя изцяло нов гардероб, което беше забавно. Преди обичах да нося шлифери. Вече не мога да ги нося, защото в тях изглеждам малко странно. Трябваше да се отърва от много дрехи, с които имах страхотни спомени. Не знам дали се чувствам различно. Все още не харесвам някои части от тялото си…На корицата на Vogue всички се опитваха да ме сложат в рокли без ръкави. Аз им отвърнах: Няма да си показвам ръцете! Вие луди ли сте? Никога не съм харесвала ръцете си, никога и все още не ги харесвам. Връщам се към идеята да съм слаба и да съм щастлива. Да, ръцете ми са наполовина по-малки, но това не означава, че ги харесвам! Все още мразя и краката си, коментира Адел.



Освен че не се побира в старите си дрехи, Адел има цяла колекция от любими пръстени, които се изплъзват от пръстите й.



Адел, която през последните години преживя тежко развода си и загубата на отчуждения си баща, твърди, че е започнала да посещава фитнеса редовно, защото е искала да се чувства "по-силна", а не по-вталена.