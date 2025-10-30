64 години от деня, в който човечеството видя собствената си гибел

© На 30 октомври 1961 г. в 11:32 ч. московско време над остров Нова Земя в Арктическия океан Съветският съюз взривява най-мощното ядрено оръжие, създавано някога от човека – Цар Бомба. Това остава и до днес най-силната експлозия в историята на човечеството.



Бомбата е пусната от стратегически бомбардировач Ту-95В, пилотиран от майор Андрей Дурновцев. Тя пада с парашут, за да може самолетът да се отдалечи достатъчно, преди детонацията. Взривът избухва на височина около 4 километра над земята. Мощността му е приблизително 50 мегатона тротилов еквивалент – над 3000 пъти по-силна от бомбата над Хирошима.



Светкавицата е видима от разстояние 1000 километра, а ударната вълна обикаля Земята три пъти.



В селища на 800 км от епицентъра стъклата се пръскат, а радиостанциите губят сигнал. Един от съветските физици по-късно казва: "Видяхме как небето се разкъса. Дори зад защитните очила светлината беше нетърпима“.



Цар Бомба е проектирана от екипа на Андрей Сахаров, по-късно известен дисидент и носител на Нобелова награда за мир. Тя е създадена по заповед на съветския лидер Никита Хрушчов – като демонстрация на технологическото превъзходство на СССР пред САЩ в разгара на Студената война.



Първоначалният ѝ проект е бил за 100 мегатона, но е намален наполовина, за да се избегне прекомерно радиоактивно замърсяване и риск за пилотите. Дори така, ефектът е апокалиптичен. Огненото кълбо достига диаметър от 8 километра, а гъбата се издига до над 60 километра височина – два пъти по-високо от Еверест.



Мястото на изпитанието – архипелагът Нова Земя, намиращ се между Баренцово и Карско море – по онова време е изолиран военен полигон. Експлозията оставя огромна радиоактивна зона, макар поради голямата височина на взрива замърсяването да е по-малко от очакваното.



Събитието предизвиква тревога по цял свят.



Западните страни засичат детонацията чрез сеизмични станции и я описват като "звяр от нов тип“. Американският президент Джон Кенеди нарича теста "безсмислен акт на разрушение“. Великобритания и Франция изразяват официален протест, а медиите говорят за "деня, в който човечеството видя собствената си гибел“.