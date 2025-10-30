ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|64 години от деня, в който човечеството видя собствената си гибел
Бомбата е пусната от стратегически бомбардировач Ту-95В, пилотиран от майор Андрей Дурновцев. Тя пада с парашут, за да може самолетът да се отдалечи достатъчно, преди детонацията. Взривът избухва на височина около 4 километра над земята. Мощността му е приблизително 50 мегатона тротилов еквивалент – над 3000 пъти по-силна от бомбата над Хирошима.
Светкавицата е видима от разстояние 1000 километра, а ударната вълна обикаля Земята три пъти.
В селища на 800 км от епицентъра стъклата се пръскат, а радиостанциите губят сигнал. Един от съветските физици по-късно казва: "Видяхме как небето се разкъса. Дори зад защитните очила светлината беше нетърпима“.
Цар Бомба е проектирана от екипа на Андрей Сахаров, по-късно известен дисидент и носител на Нобелова награда за мир. Тя е създадена по заповед на съветския лидер Никита Хрушчов – като демонстрация на технологическото превъзходство на СССР пред САЩ в разгара на Студената война.
Първоначалният ѝ проект е бил за 100 мегатона, но е намален наполовина, за да се избегне прекомерно радиоактивно замърсяване и риск за пилотите. Дори така, ефектът е апокалиптичен. Огненото кълбо достига диаметър от 8 километра, а гъбата се издига до над 60 километра височина – два пъти по-високо от Еверест.
Мястото на изпитанието – архипелагът Нова Земя, намиращ се между Баренцово и Карско море – по онова време е изолиран военен полигон. Експлозията оставя огромна радиоактивна зона, макар поради голямата височина на взрива замърсяването да е по-малко от очакваното.
Събитието предизвиква тревога по цял свят.
Западните страни засичат детонацията чрез сеизмични станции и я описват като "звяр от нов тип“. Американският президент Джон Кенеди нарича теста "безсмислен акт на разрушение“. Великобритания и Франция изразяват официален протест, а медиите говорят за "деня, в който човечеството видя собствената си гибел“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Един от най-богатите ни банкери днес става на 65
14:46 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
14:27 / 30.10.2025
Установиха нарушения в две от най-популярните предавания на NOVA
12:54 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Празник е! Имен ден имат българи с много интересни имена
08:12 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS