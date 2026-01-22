ЗАРЕЖДАНЕ...
|40 години са съседи, накрая се ожениха
История, която вълнува сърцата на хиляди
Въпреки че са живели един до друг в продължение на четири десетилетия, двамата не се сближават истински до последните години. Лоялни съседи, но когато отсрещната врата се затвори всичко приключва и романтика отвъд това няма. И двамата преживяват трагична загуба на съпрузите си, за които са се грижили отдадено, а чрез споделените преживявания и времето, прекарано заедно, между тях се заражда неочаквана любовна искра и постепенно възрастните съседи започват романтична връзка.
Арт залага на празничната атмосфера по време на Коледа за романтичното предложение - уютно частно иглу в Зимното селище на парк "Гатън“ в центъра на Лексингтън. По време на вълнуващата среща-изненада с блещукащо коледно светлинно шоу и много красота, той моли Мерилин да стане негова съпруга. А тя е в шок, но е повече от щастлива.
"Да те опозная беше истинско чудо, ти си невероятен човек!“, казва Арт във видеото, в което магичния момент между тях е заснет. Мерилин приема без никакво колебание, като с вълнение му казва, че той е мъжа, с когото иска да прекара живота си.
Трогателното видео бързо става вайръл в ТикТок, като събира над 1,2 милиона гледания и 250 000 харесвания, както и повече от 4 000 коментара.
Много потребители описват предложението като "вълшебно“ и отбелязват колко щастливи изглеждат заедно Арт и Мерилин, пише ladyzone.
