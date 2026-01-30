ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
27-годишна жена: Хората ме наричат маймуна и казват, че приличам на мъж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:14Коментари (0)820
© Instagram
"Чувствам се красива точно такава, каквато съм“. Млада жена показва колко е важно да обичаме себе си, независимо от несъвършенствата си.

Тя е жестоко обиждана онлайн заради гъстите си косми по ръцете и краката.

Асийкин Абдул Рахман от Малайзия става известна в социалните мрежи със смелостта си да откаже да се бръсне въпреки десетките негативни коментари, които получава.

Сега тя разкрива как е страдала години наред заради неприятните коментари на непознати, които е получавала.

"Преди винаги криех ръцете си под дълги ръкави. Мислех, че естественото ми окосмяване по тялото ми ме прави по-малко красива“, разказва 27-годишната актриса във видеоклип в Instagram.

"Хората ме наричат ​​маймуна или казват, че приличам на мъж“, споделя тя.

Някои от коментарите ѝ под снимките включват: "Бръсни се, горило“ или "отвратително“.

Дълго време тя се е чувствала притисната да промени естествения си външен вид. "Дори опитах да се бръсна. Но без космите ми си се чувствам гола“, казва Асийкин.

Откакто приема прекомерното си окосмяване по тялото си, тя най-накрая става достатъчно уверена, за да се бори срещу кибертормоза.

"Не поддържам окосмените си ръце, за да стана известна или да получа одобрението на другите. Правя го за себе си“, заявява младата жена.

Дори повече от това. Ръцете и краката ѝ ѝ напомнят за любимия ѝ баща, от когото очевидно е наследила гъстата си коса.

"Окосмяването ми е генетично и като се видя, се чувствам свързана с баща си“, заявява Асийкин.

Тя съветва други жени да не се водят от заявени идеали за красота, пише bTV.  А сега получава ежедневно и насърчение и комплименти от своите 250 000 последователи, а компании по целия свят ѝ предлагат доходоносни сътрудничества.

А мотото на актрисата се превръща в "Окосмени ръце, щастливо сърце“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Клиничен психолог от Пловдив посочи голяма опасност за децата ни
14:47 / 30.01.2026
Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може ...
12:22 / 30.01.2026
Много богат българин и известен масон днес става на 74
12:50 / 30.01.2026
Честито на Димитър Бербатов!
08:39 / 30.01.2026
Днес стана на 72, негови ученици са били Маестрото и Слави Трифон...
18:10 / 29.01.2026
Какво трябва да знаем за смъртоносния вирус Нипа след появата на ...
16:49 / 29.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика
14:02 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: