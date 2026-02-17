ИЗПРАТИ НОВИНА
27-етажен небостъргач е най-скъпата частна къща в света и се намира в една от най-евтините държави
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:36Коментари (0)505
©
Антилия, 27-етажен небостъргач с площ от 37 000 квадратни метра в Мумбай, Индия, е признат за най-скъпата частна резиденция в света, оценена на над 4 милиарда щатски долара.

Собственост на милиардера Мукеш Амбани, председател на Reliance Industries, Антилия е проектирана да издържи на мощно земетресение и е висока 172 метра.

Как изглежда къщата?

Къщата разполага с множество екстравагантни удобства, включително три хеликоптерни площадки, кино с 50 места и гараж за 168 коли.

Шестетажният гараж разполага и със собствена бензиностанция, а жителите имат достъп и до "снежна стая“, за да се спасят от жегата, спа център, храм и бална зала, както и до вертикални градини, поддържани от 600 служители.

Небостъргачът е построен между 2006 и 2010 г. за приблизително 2 милиарда долара. Към 2023 г. стойността му е нараснала до 4,6 милиарда долара, съобщава N1.

Докато Антилия държи титлата на най-скъпия частен дом в света, други изключително ценни имоти включват Бъкингамския дворец (често смятан за най-ценния, въпреки че е държавна собственост) и луксозни частни имоти в градове като Лондон, Лос Анджелис и Ню Йорк, пише businessnovinite.bg.







