ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|2026 ще е годината на Червения огнен кон! Ще "изгори" всичко старо и ще пренареди живота ни
Изборът на тоалет за Нова година винаги е малко вълнуващ. Особено когато осъзнаете, че предстои не просто промяна на датата в календара, а цяла промяна на епохата - според източната традиция един зодиакален знак отстъпва властта на друг. Настроенията, енергията и дори стилът, които могат да донесат късмет, се променят. За да сте сигурни, че новият "владетел на годината“ ще стане ваш съюзник от пръв поглед, си струва да планирате визията си до последния детайл.
И докато приятелите или близките ви се чудят какво да облекат в новогодишната нощ, можете да използвате този момент, за да изберете тоалет, който не само ще изглежда красиво, но и ще привлече късмет, пари и просперитет в живота ви. В китайския зодиак облеклото не е само въпрос на външен вид; то е ключът към отключване на правилната енергия: богатство, успех и хармония. За да сте сигурни, че Червеният огнен кон, който ще замести Дървената змия от 2025 г., ще ви дари с всички тези дарове, е важно да го посрещнете с правилния тоалет и с правилното отношение.
2026 ще бъде годината на Червения огнен кон – символ на скорост, страст и неукротима енергия. Тази комбинация от знака Кон и стихията Огън обещава година, изпълнена с движение, амбиция и жизнена промяна.
Свобода
Според китайския зодиак Конят обича свободата и ненавижда застоя. Действа бързо, стреми се напред и ненавижда ограниченията. Стихията Огън засилва тези черти, така че през новата година е важно да поддържате оживен ритъм и да избирате визии, които предават това настроение.
За да привлечете късмет, особено във финансовите въпроси, обърнете внимание на цветовете, които символизират стихията Огън. Основните съюзници са червено, оранжево и златно, свързани с просперитет, увереност и искряща енергия. Ако мечтаете за растеж и стабилност, добавете нюанси, които "подхранват“ и "подкрепят“ Огъня – зелено (дърво) или жълто и теракота (земя).
Фаворит
Червеното е безспорният фаворит на Коня. Това е цветът на движението, страстта и силата. Ако искате да създадете по-изразителен вид, изберете дълбоки и топли тонове – например цинобър, което означава "кръв на дракон“ на персийски, или класическо алено.
Зеленото е цветът на елемента Дърво, който "подхранва“ Огъня. Акцентите от изумрудено или маслиново ще помогнат за привличане на финансово благополучие и нови възможности, пишат от "Телеграф".
Златно и металик – тези нюанси символизират изобилие и хармонизират красиво с елемента Огън, особено със златото. Това могат да бъдат златни бижута, лурексови нишки в плат или чанта или обувки с лек метален блясък – дори и най-малкият детайл ще засили желаната енергия.
Синьото, черното и прекалено студените нюанси обаче трябва да се отложат за друг повод – традиционно те се свързват с елемента Вода, който гаси Огъня и може да донесе дисбаланс и да отслаби късмета ви през новата година.
Материите и стиловете също трябва да отразяват движението. Леките, "живи“ материали – коприна, кашмир и фина вълна – са идеални; те осигуряват не само комфорт, но и физическо усещане за лекота и свобода. Силуетите трябва да са течащи, спокойни, с асиметрия или цепки, които подчертават енергията и динамиката на Коня.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1220
|предишна страница [ 1/204 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
20:21 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS