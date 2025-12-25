ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
2026 ще е годината на Червения огнен кон! Ще "изгори" всичко старо и ще пренареди живота ни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:30Коментари (0)431
©
Новата 2026 година ще премине под егидата на Червения огнен кон - енергичен, страстен и своенравен. За да сте сигурни, че той ще ви донесе късмет, пари и нови възможности, е важно да го посрещнете с правилния тоалет. Ето кои цветове, материи и бижута ще ви помогнат да привлечете просперитет и да започнете годината красиво - във всеки смисъл. 

Изборът на тоалет за Нова година винаги е малко вълнуващ. Особено когато осъзнаете, че предстои не просто промяна на датата в календара, а цяла промяна на епохата - според източната традиция един зодиакален знак отстъпва властта на друг. Настроенията, енергията и дори стилът, които могат да донесат късмет, се променят. За да сте сигурни, че новият "владетел на годината“ ще стане ваш съюзник от пръв поглед, си струва да планирате визията си до последния детайл.

И докато приятелите или близките ви се чудят какво да облекат в новогодишната нощ, можете да използвате този момент, за да изберете тоалет, който не само ще изглежда красиво, но и ще привлече късмет, пари и просперитет в живота ви. В китайския зодиак облеклото не е само въпрос на външен вид; то е ключът към отключване на правилната енергия: богатство, успех и хармония. За да сте сигурни, че Червеният огнен кон, който ще замести Дървената змия от 2025 г., ще ви дари с всички тези дарове, е важно да го посрещнете с правилния тоалет и с правилното отношение. 

2026 ще бъде годината на Червения огнен кон – символ на скорост, страст и неукротима енергия. Тази комбинация от знака Кон и стихията Огън обещава година, изпълнена с движение, амбиция и жизнена промяна. 

Свобода

Според китайския зодиак Конят обича свободата и ненавижда застоя. Действа бързо, стреми се напред и ненавижда ограниченията. Стихията Огън засилва тези черти, така че през новата година е важно да поддържате оживен ритъм и да избирате визии, които предават това настроение.

За да привлечете късмет, особено във финансовите въпроси, обърнете внимание на цветовете, които символизират стихията Огън. Основните съюзници са червено, оранжево и златно, свързани с просперитет, увереност и искряща енергия. Ако мечтаете за растеж и стабилност, добавете нюанси, които "подхранват“ и "подкрепят“ Огъня – зелено (дърво) или жълто и теракота (земя). 

Фаворит

Червеното е безспорният фаворит на Коня. Това е цветът на движението, страстта и силата. Ако искате да създадете по-изразителен вид, изберете дълбоки и топли тонове – например цинобър, което означава "кръв на дракон“ на персийски, или класическо алено.

Зеленото е цветът на елемента Дърво, който "подхранва“ Огъня. Акцентите от изумрудено или маслиново ще помогнат за привличане на финансово благополучие и нови възможности, пишат от "Телеграф".

Златно и металик – тези нюанси символизират изобилие и хармонизират красиво с елемента Огън, особено със златото. Това могат да бъдат златни бижута, лурексови нишки в плат или чанта или обувки с лек метален блясък – дори и най-малкият детайл ще засили желаната енергия.

Синьото, черното и прекалено студените нюанси обаче трябва да се отложат за друг повод – традиционно те се свързват с елемента Вода, който гаси Огъня и може да донесе дисбаланс и да отслаби късмета ви през новата година.

Материите и стиловете също трябва да отразяват движението. Леките, "живи“ материали – коприна, кашмир и фина вълна – са идеални; те осигуряват не само комфорт, но и физическо усещане за лекота и свобода. Силуетите трябва да са течащи, спокойни, с асиметрия или цепки, които подчертават енергията и динамиката на Коня.


Още по темата: общо новини по темата: 1220
23.12.2025 »
23.12.2025 »
22.12.2025 »
20.12.2025 »
20.12.2025 »
19.12.2025 »
предишна страница [ 1/204 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
20:21 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: