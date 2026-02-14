100 кила: Да, отказах, тя е опорочена

© "Да, отказах" така Явор Янакиев, известен като 100 Кила обясни, че не е имал намерение да участва в надпреварата за "Евровизия". Той е получил предложение, но категорично е отказал, обясни той по време на участието си в COOLt.



"Защото смятам, че моята публика не е за "Евровизия". Моята популярност не е от хора, които гледат "Евровизия". Отделно тя е опорочена. Кога сме били доволни от избора на "Евровизия"' като хора?", заяви той без заобикалки.



Водещата Петя Дикова отбеляза външния му вид:



"Много си отслабнал! Какъв 100 Кила? Трябва да ти казваме 85!"



"Това е заради еврото", отвърна рапърът през смях и обясни, че напоследък има мисия:



"Искам да обясня на хората от всички възрасти как да използват интернет безопасно, заради съвременните опасности и дискриминации в мрежите".