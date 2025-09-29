ИЗПРАТИ НОВИНА
Велизар Шаламанов: Русия прави всичко възможно ние да останем уязвими и подвластни на манипулацията
Автор: Росица Ангелова 21:16Коментари (0)310
Европейската инициатива "Стена срещу дронове" обединява усилията на страниците по Източния фланг на ЕС срещу заплаха, която идва от Русия и беше демонстрирана с нарушенията на въздушното пространство в Полша и в Румъния, както и провокации, по същество терористични действия, и в други страни. Това поясни в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов.

"Играта с дронове на Русия е в сивата зона между чисто информационно-психологическата война и кинетичната война с използване на нови технологии. Има сериозни кинетични заплахи, но най-голямата заплаха е в сферата на пропагандата, манипулацията, разделението, противопоставянето. И именно там ние трябва да докажем на Русия, че не може да разделя и да противопоставя страните в ЕС, нито пък ще допуснем Украйна да бъде изоставена на агресията на Русия сама, без помощ от Европа.“

Русия прави всичко възможно ние да не действаме в своя защита и да останем уязвими и подвластни на манипулацията и руското влияние, посочи още гостът, като опитите за такъв тип операции, саботажи, дестабилизиращи действия в страни от ЕС са тестове от страна на Руската федерация. "Този подход на Русия е известен и той беше в основата на дефиниране на руската хибридна заплаха във Визия 2020 още 2014 година в България. Просто ние не искаме да приемем реалността, защото тя изисква тежки решения, разходи и много по-голямо сътрудничество.“

Много е важно да бъдат уточнени оперативните изисквания, като следващите две стъпки са много по-съществени, обясни още той. Изборът на модел за управление на такава програма, както и активиране на индустрията според него са изключително важни, както и това, че в последните две фази работата с Украйна и опитът на НАТО за справяне с такива проблеми е от ключово значение.

Според експерта е необходимо сериозно наблюдение, включително от космоса, свързано с площадки за изстрелване на дронове, проследяване на тяхната траектория, оценка на вероятните последици от използването на тези дронове срещу обекти от критичната инфраструктура.

"От опита в НАТО, най-ефективно противодействие за такъв тип заплахи е когато се задействат системите за разузнаване, контраразузнаване, разкриване на мрежата, чрез която се сглобяват, доставят, изстрелват и управляват тези дронове.“

В "Стена срещу дронове" се бъде ангажиран целият ЕС и НАТО, тъй като това е обща заплаха за сигурността на стария континент. Съвместното усилие е по-скоро в обмяна на опит, на технологии, на различни тактики за противодействие, като всяка страна ще действа на своята територия. "В това отношение Украйна е безценен съюзник за намиране на решения. Затова и предложението от президента Зеленски за единна система за противовъздушна обрана и антидрон защита е изключително ценна,“ посочи още Шаламанов.


