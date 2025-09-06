ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Тодор Тагарев: Путин се възприема като император
Автор: ИА Фокус 19:06Коментари (0)70
©
Внушителният военен парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война изпрати ясно политическо послание към света – и то не от самата историческа дата, а от участниците. Това заяви в ефира на NOVA NEWS бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, коментирайки появата на китайския лидер Си Дзинпин рамо до рамо със севернокорейския диктатор Ким Чен-Ун и руския президент Владимир Путин.

"Избраната дата няма много общо с присъстващите лидери. Русия няма съществен принос на Тихоокеанския фронт, а още по-малко Северна Корея“, подчерта Тагарев.

Той обърна внимание и на дрехите на Си Дзинпин, напомнящи тези на Мао Дзъдун – сигнал за историческа приемственост и идеологическо позициониране.

"Си Дзинпин успешно се възползва от създадената от самия него ситуация – чрез парада в Китай се позиционира като лидер на антидемократичната част на света“, коментира Тагарев.

- Русия и Китай – вече стратегически съюзници

Тагарев коментира и ролята на Русия в новото геополитическо уравнение: "Путин живее в свой измислен свят, в който се възприема като император – но не му се получава. Не успява да постигне дори малка част от целите си в Украйна“, посочи бившият министър.

По думите му предположенията, че САЩ ще отдалечат Русия от Китай, не се оправдават: "Имаше очаквания, че с втори мандат на Тръмп Вашингтон ще опита да отдръпне Русия от орбитата на Китай. Стана точно обратното – Москва вече е плътно в китайската орбита“, подчерта той.

- Променящ се баланс: Индия между Запада и Китай

В анализа си Тагарев засегна и изместването на геополитическия баланс с участието на Индия: "Десетилетия наред Западът поддържаше внимателен диалог с Индия. Сега обаче виждаме премиера Моди в Пекин“, коментира той.

- Новото лазерно оръжие – ефектно, но неефективно масово

Военният парад в Пекин демонстрира и ново китайско лазерно оръжие, което според Тагарев има ограничени възможности: "Това оръжие може да е ефективно срещу единични дронове – не непременно да ги унищожи физически, но да засегне сензорите им или системата им за управление“, обясни той.


Още по темата: общо новини по темата: 241
30.08.2025 »
24.08.2025 »
24.08.2025 »
21.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Паметникът на Съединението – знак за 1885 г., а не за 1985-а на к...
17:29 / 06.09.2025
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Е...
11:19 / 19.08.2025
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира...
09:27 / 19.08.2025
Културната столица Пловдив се превръща в дюнерджийница
16:46 / 18.08.2025
Експерт: Путин баламосва Тръмп. Онзи е или глупак, или наивен
09:12 / 11.08.2025
Експерт по национална сигурност: В Европа ще има съкращение на ам...
20:51 / 28.07.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Съединението и празник на Пловдив
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: