|Тодор Тагарев: Путин се възприема като император
"Избраната дата няма много общо с присъстващите лидери. Русия няма съществен принос на Тихоокеанския фронт, а още по-малко Северна Корея“, подчерта Тагарев.
Той обърна внимание и на дрехите на Си Дзинпин, напомнящи тези на Мао Дзъдун – сигнал за историческа приемственост и идеологическо позициониране.
"Си Дзинпин успешно се възползва от създадената от самия него ситуация – чрез парада в Китай се позиционира като лидер на антидемократичната част на света“, коментира Тагарев.
- Русия и Китай – вече стратегически съюзници
Тагарев коментира и ролята на Русия в новото геополитическо уравнение: "Путин живее в свой измислен свят, в който се възприема като император – но не му се получава. Не успява да постигне дори малка част от целите си в Украйна“, посочи бившият министър.
По думите му предположенията, че САЩ ще отдалечат Русия от Китай, не се оправдават: "Имаше очаквания, че с втори мандат на Тръмп Вашингтон ще опита да отдръпне Русия от орбитата на Китай. Стана точно обратното – Москва вече е плътно в китайската орбита“, подчерта той.
- Променящ се баланс: Индия между Запада и Китай
В анализа си Тагарев засегна и изместването на геополитическия баланс с участието на Индия: "Десетилетия наред Западът поддържаше внимателен диалог с Индия. Сега обаче виждаме премиера Моди в Пекин“, коментира той.
- Новото лазерно оръжие – ефектно, но неефективно масово
Военният парад в Пекин демонстрира и ново китайско лазерно оръжие, което според Тагарев има ограничени възможности: "Това оръжие може да е ефективно срещу единични дронове – не непременно да ги унищожи физически, но да засегне сензорите им или системата им за управление“, обясни той.
