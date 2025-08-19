ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
Той коментира поведението на украинския президент и европейските лидери на вчерашната среща, на която домакин бе американският президент. Поведението на Володимир Зеленски е било коренно противоположно на това в началото на годината при срещата му с Тръмп в Овалния кабинет. Френският президент е защитил позицията си, че говорейки за Украйна, се говори за системата за сигурност на Европа.
"Същото се усети и в посланията на канцлера Мерц. Ние просто трябва да направим собствената си отбрана, собствения си профил така, че да бъдем в състояние да се противопоставяме на Русия, а не да искаме да седим на масата с големите преговарящи", заяви проф. Чуков.
Той отбеляза, че трябва да бъдат оценени и усилията на американския президент и желанието му за напредък в преговорите за постигане на мир.
"В последните дни той не пожали време да организира срещата в Аляска, за която сам отчете, че е бил силно критикуван, и втората среща във Вашингтон", допълни международният анализатор.
Той очерта различията в поведението на САЩ и на Европа по отношение на агресията на Русия в Украйна и необходимостта от това защитата на Европейския континент да бъде поета от Европейския съюз. Инвестициите в отбрана на Европа и на Украйна трябва да идват в Европа, а не в САЩ, и това трябва да бъде заложено в обща европейска стратегия, смята проф. Чуков.
"Оръжейните сделки са не само сигурност, но и икономика, работни места, жизнен стандарт, просперитет. Не става въпрос само за оръжие – става въпрос за логистика, разузнаване, технологии. Има потенциал, но няма организация – именно това идва като задръжка по отношение на развиване на един процес, който е започнал още 50-ге години на миналия век с дьо Гол. Украйна е първото изпитание, да видим как ще се развият нещата", допълни той.
