|Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
"Интересно ми е:
1. Как това ще бъде представено като Велика Перемога в Украйна
2. Как ще скимтят бауджърите от съседните маси, на които вчера пак бяха им набити канчетата във Вашингтон.
3. Кака нашите Вели-и-и-и-и-и-и-ки анал(р)ит(н)ици и анал(л)изатори ще вземат завоя с 200, 300, че някои от тях и с 400 и с 500. Бягайте по телемициите, да обявявате Перемогата! Витанов гледа и се смее".
