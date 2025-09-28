ИЗПРАТИ НОВИНА
Поптодорова: Посланието на Тръмп към Европа е ясно
Автор: Илиана Пенова 20:37Коментари (0)270
© NOVA
След последните сигнали от Вашингтон за възможно оттегляне на САЩ от преговорите за войната в Украйна, вицепрезидентът на Атлантическия клуб Елена Поптодорова предупреди, че Европа трябва да е готова да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. В ефира на NOVA тя коментира нарастващото напрежение около руските дронови атаки, изказванията на Доналд Тръмп и нуждата от изграждане на общоевропейски "дронов щит“.

Поптодорова не беше изненадана от последните коментари на украинския президент Зеленски, че САЩ могат да се оттеглят от активните преговори, ако Доналд Тръмп спечели изборите.

"Това беше очаквано. На Тръмп му се натрупва едно разочарование – вече не вижда перспектива. А това не е успех за американската политика“, коментира бившият дипломат.

Според нея посланието на Тръмп към Европа е ясно: "Той ни казва: справете се с вашата европейска война. И това е реалността – Украйна е европейска война, която засяга най-пряко нашия континент.“

Поптодорова коментира и инициативата на Европейската комисия за изграждане на общ "дронов щит“, в отговор на руските провокации и навлизания на безпилотни апарати над територията на няколко страни членки.

"Това не е рекламна стратегия, а необходимост. Не можем да живеем без такъв тип защита“, заяви тя.

По думите ѝ проектът изисква ясна концепция, бързи действия и координация между държавите, ако Европа иска да бъде адекватно защитена.

Въпреки песимизма около американската позиция, Поптодорова подчерта, че има критични стъпки, които трябва да бъдат предприети:продължаване на военната помощ за Украйна, активиране на дебата за замразените руски активи, одобрение на нова финансова подкрепа чрез европейски кредит.

От спорта към дипломацията: Спомените на Поптодорова от волейболната зала

Покрай триумфа на българските волейболисти на Световното първенство, Елена Поптодорова разкри и лична история, свързана със спорта.

"През 70-те тренирах волейбол. Бях част от селекцията на женския отбор на "Локомотив". Това беше първият ми голям избор – дали да остана в спорта или да тръгна по друг път. Волейболът учи на свобода, отборен дух и отговорност“, сподели тя.


