ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Пловдив в картинки от железници, мостове и луноходи. Кога?
Автор: Любомир Минчев 15:15Коментари (0)1341
©
Крайно време е местната власт в Пловдив да подреди изложба от картинките, които ни бута под носа всеки ден с уверението, че това някога ще се случи.

Кога? Това е единственият въпрос, друг няма. Картинките са толкова красиви, че дори можем и да пропуснем въпроса. Властта разчита да се разтопим от вълнение и докато цъкаме и ахкаме да забравим какво сме искали да питаме.

Последното, което видяхме, е как ще изглежда жп линията от Централна гара до Филипово, но повдигната. Дошли от НКЖИ, седнали при кмета и показали картинката. После кметът ни я пробутва и на нас. Ами ние сме я виждали същата и преди 20 години. Каква е разликата сега, да не би да правят първа копка. Това ще е част от градската железница, за която се говори всяка година по пет пъти. По 5-километровото трасе ще бъдат изградени три нови спирки – на бул. "Пещерско шосе“, на бул. "Шести септември“ и на бул. "България“. Инвестицият е за около 200 милиона лева.

Кога?

Железницата ще стига до летище "Пловдив".

Кога?

През май 2021 година беше показан и как ще изглежда новият мост над Марица - с дължина 245 метра и широчина 30 метра, като са предвидени по две платна за движение в двете посоки, тротоари, велоалеи – на снимката. А конкурсът за проект на моста беше от 2006-2007 година.  

Сега кметът Димитров съобщава, в компанията на господата от НКЖИ, че се обявява поръчка за избор на  проектантски колектив за за нов мост над Марица. Пак ли? Отново ли започваме? И след време ще видим една друга красива картинка.

А мост кога?

Заливат ни с картинки за обекти с неосигурено финансиране. Управляват ни с картинки.

Не казват кога, не знаят. Поръчват картинки и ни цапват с тях – работим, хора, не дремем.

Време е да подредят изложба от безсилието си, ще ги аплодираме. За повече овации - да се снимат в един луноход.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Проф. Антоанета Христова срина със земята политиците ни
20:09 / 06.11.2025
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят...
21:18 / 01.11.2025
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява...
08:00 / 28.10.2025
Иво Инджев: Много добре е известно каква тежест притежава Америка...
19:11 / 22.10.2025
Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се раз...
14:48 / 21.10.2025
Антрополог: Борисов е ключовият камък, хората на Слави са интерес...
20:58 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Инвалид е жестоко убит
Женски футбол
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: