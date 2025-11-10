Пловдив в картинки от железници, мостове и луноходи. Кога?

© Крайно време е местната власт в Пловдив да подреди изложба от картинките, които ни бута под носа всеки ден с уверението, че това някога ще се случи.



Кога? Това е единственият въпрос, друг няма. Картинките са толкова красиви, че дори можем и да пропуснем въпроса. Властта разчита да се разтопим от вълнение и докато цъкаме и ахкаме да забравим какво сме искали да питаме.



Последното, което видяхме, е как ще изглежда жп линията от Централна гара до Филипово, но повдигната. Дошли от НКЖИ, седнали при кмета и показали картинката. После кметът ни я пробутва и на нас. Ами ние сме я виждали същата и преди 20 години. Каква е разликата сега, да не би да правят първа копка. Това ще е част от градската железница, за която се говори всяка година по пет пъти. По 5-километровото трасе ще бъдат изградени три нови спирки – на бул. "Пещерско шосе“, на бул. "Шести септември“ и на бул. "България“. Инвестицият е за около 200 милиона лева.



Кога?



Железницата ще стига до летище "Пловдив".



Кога?



През май 2021 година беше показан и как ще изглежда новият мост над Марица - с дължина 245 метра и широчина 30 метра, като са предвидени по две платна за движение в двете посоки, тротоари, велоалеи – на снимката. А конкурсът за проект на моста беше от 2006-2007 година.



Сега кметът Димитров съобщава, в компанията на господата от НКЖИ, че се обявява поръчка за избор на проектантски колектив за за нов мост над Марица. Пак ли? Отново ли започваме? И след време ще видим една друга красива картинка.



А мост кога?



Заливат ни с картинки за обекти с неосигурено финансиране. Управляват ни с картинки.



Не казват кога, не знаят. Поръчват картинки и ни цапват с тях – работим, хора, не дремем.



Време е да подредят изложба от безсилието си, ще ги аплодираме. За повече овации - да се снимат в един луноход.