ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
|Експерт: Русия няма желание да прекратява конфликта
Събитието е под патронажа на президента Володимир Зеленски.
"Посланието на това събитие е, че украинците няма да се предадат, няма да склонят глава“, каза Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет в България, които е бил сред присъстващите.
"Руската федерация няма желание да прекратява този конфликт и там ще продължават да загиват невинни хора. Докато бяхме там имаше въздушна тревога в Киев“, разказа Анчев.
По думите му Тръмп не разбира начина на мислене на Кремъл и разглежда тези отношения през своите стереотипи.
"Путин и цялата машина в Кремъл няма интерес тази война да спре. Ще се върнат от фронта 1 млн. войници, голяма част от тях са излезли от затворите, те трябва да бъдат сложени под някакъв контрол“, посочи Иван Анчев пред bTV.
"Аз не вярвам, че ще има среща Путин-Зеленски. Това би поставило много трудни въпроси пред Путин в Москва. Зеленски беше сатанизиран в руското общество“, каза още Анчев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 240
|предишна страница [ 1/40 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Аналитични новини:
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Е...
11:19 / 19.08.2025
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира...
09:27 / 19.08.2025
Културната столица Пловдив се превръща в дюнерджийница
16:46 / 18.08.2025
Експерт: Путин баламосва Тръмп. Онзи е или глупак, или наивен
09:12 / 11.08.2025
Експерт по национална сигурност: В Европа ще има съкращение на ам...
20:51 / 28.07.2025
Глупавата местна власт на Пловдив не прави разлика между лице и з...
14:04 / 26.07.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS