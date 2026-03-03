ЗАРЕЖДАНЕ...
bTV и Nova предпочетоха "Ергенът" и Hell's Kitchen пред нещо българско на 3 март
Сякаш не можаха поне днес да ни спестят тези безсмислени и никому ненужни (поне според нашето скромно мнение) предавания.
В това отношение Българската национална телевизия е на доста по-високо ниво, защото от 20.30 чака ще излъчи българският филм "Сватба".
"Сватба“ е българска драма от 2024 г. на режисьорката Магдалена Ралчева, сценарият е на Юрий Дачев, и е базиран на едноименния разказ от Николай Хайтов. Премиерата на филма излиза по кината на 8 ноември 2024 г.
Съгласни ли сте, че риалити предавания не са най-доброто предложение за българските зрители точно на 3 март?
МиМ
преди 8 ч. и 19 мин.
Преди време Слави беше написал "грам злато струва повече от тон пясък". Нямам спомен по какъв повод, надали е било за неговата музика :). Обаче с това съм съгласен - това, че 80% дебили харесват "Ергенът" или "Истериите на комплексиран готвач", не значи, се са стойностни предавания. Хляб и зрелища, това му трябва на народа.
onetwo
преди 12 ч. и 4 мин.
Кое е "безсмислено и никому ненужно" определя зрителят и той е показал много ясно какво мисли по въпроса.
Nereale
на 03.03.2026 г.
Тея анти български телевизии трябват да бъдат забранени а олигофрени гледащи ревливите риалита по добре емигрирайте от вас полза няма
