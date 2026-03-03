bTV и Нова телевизия буквално удариха дъното навръх Националния празник на България Трети март. В най-гледаното време от 20,00 часа тази вечер двете телевизии предложиха на зрителите си съответно "Ергенът" и Hell's Kitchen.Сякаш не можаха поне днес да ни спестят тези безсмислени и никому ненужни (поне според нашето скромно мнение) предавания.В това отношение Българската национална телевизия е на доста по-високо ниво, защото от 20.30 чака ще излъчи българският филм "Сватба"."Сватба“ е българска драма от 2024 г. на режисьорката Магдалена Ралчева, сценарият е на Юрий Дачев, и е базиран на едноименния разказ от Николай Хайтов. Премиерата на филма излиза по кината на 8 ноември 2024 г.Съгласни ли сте, че риалити предавания не са най-доброто предложение за българските зрители точно на 3 март?