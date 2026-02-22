Зимната обстановка предизвика хаос в страната

© ФОКУС Вчера НИМХ обяви оранжев код за валежи от дъжд и сняг за девет области в страната - Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен.



Жълт код беше издаден за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен.



В събота 670 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища. Трасетата бяха почистени, за да се осигури проходимост при зимни условия. Валежите от сняг почти спряха, но работата продължава, за да се гарантира безопасността на пътуването.



Пътищата в София и към Витоша са отворени. Снегопочистващите машини са на терен. Много собственици на кооперации, жилищни и търговски обекти излязоха да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради. Екипите на Столичния инспекторат следят непрекъснато обстановката и метеорологичните условия. Дежурни екипи остават в готовност през нощта. С очакваното понижение на температурите е възможно образуване на поледици, като при необходимост ще бъдат извършени допълнителни обработки със смеси срещу заледяване.



Хасковско



Реката в Хасково излезе от коритото си днес. И към 22 часа остава усложнена ситуацията с река Харманлийска, заради продължаващите валежи.



Към 21:00 ч. нивото на реката е достигнало критично високи стойности от над 5.00 метра. Към момента няма регистрирани разливи, но от общината поясняват, че не е изключено преливане.



За сега в община Харманли няма регистрирани преливания на язовири и реки, няма бедстващи хора и няма села, които да са без ток. От Областно пътно управление докладват, че към този момент няма затворени пътища на територията на областта.



В с. Калугерово общ. Симеоновград обаче има залети дворове и стопански постройки, но към този момент няма нужда от евакуация на жители на селото. Свикан е кризисният щаб. Извършват се непрекъснати обходи по критичните точки с цел оглед и преценка на ситуацията.



Кметът на община Димитровград Иво Димов обяви, че продължителните валежи, който достигнаха до близо 50л./кв.м. са създали няколко критични точки на територията на общината.



Около селата Странско и Долно Белево има екипи на ПБЗН поради покачването на реката от поземлището на селата.



Припомняме, че днес министърът на земеделието и храните Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на Пловдивска и Хасковска област.



Община Гълъбово обяви частично бедствено положение заради проливните дъждове.



Пътят, който свързва Гълъбово със селата Искрица, Медникарово, Мъдрец, Главан, Помощник и минава през село Обручище е проходим.