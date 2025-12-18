ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Жилищният пазар навлиза в нов етап на развитие, очаква се масово изграждане на сгради само за отдаване под наем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05Коментари (0)518
©
Жилищният пазар в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) навлиза в нов етап на развитие, като през 2025 г. се очаква ускорено реализиране на проекти, изграждани изцяло с цел отдаване под наем (build-to-rent), студентски общежития и концепции за споделено живеене (co-living). Това сочи последният доклад на консултантската компания Colliers – "Недвижими имоти в ЦИЕ: ключови акценти за 2025 г. и какво предстои през 2026 г.“.

Според анализаторите, офис пазарът в региона ще се характеризира с ограничено ново предлагане, което ще доведе до ръст на наемите в първокласни локации, особено в Полша, Чехия и Словакия. В същото време цените на недвижимите имоти в ЦИЕ ще продължат да нарастват, а предизвикателствата, свързани с достъпността на жилищата, ще останат на дневен ред.

Полша се откроява като водещ пазар в сектора на институционалните наеми, който навлиза в нова фаза на зрялост и привлича значителен инвеститорски интерес. Жилищният сегмент в региона като цяло ще продължи да се разширява, като ценовият натиск ще се запази най-силно в Унгария и Румъния. В България се очаква по-нататъшна сегментация на пазара, с ясно разграничение между първокласни и по-достъпни жилища.

При търговските площи ритейл парковете ще еволюират към мултифункционални лайфстайл дестинации, комбиниращи търговия, услуги и свободно време. Индустриалният и логистичният сектор ще запази силното си представяне, подкрепен от азиатски инвестиции, модернизация на инфраструктурата и тенденцията за преместване на производствени мощности по-близо до основните пазари (nearshoring).

Докладът подчертава, че инвеститорите, прилагащи стратегии за добавяне на стойност (value-add) и фокусирани върху ESG стандартите, ще определят посоката на капиталовите потоци в региона.

Експертите на Colliers отбелязват, че пазарът на недвижими имоти в Централна и Източна Европа е навлязъл в 2025 г. с относителна устойчивост и селективен растеж. Средният ръст на БВП в региона достига 2,5%, като Полша води с 3,5%. Успоредно с това инфлацията се понижава, което създава предпоставки за облекчаване на финансовите условия и постепенно възстановяване на доверието сред инвеститорите.

През изминалата година офис пазарите са били под натиск заради ограниченото ново предлагане, ритейл парковете са се утвърдили като предпочитан формат за ново строителство, а индустриалните и логистичните имоти са се представили по-добре от останалите сегменти, водени от силния приток на преки чуждестранни инвестиции, сочи още анализът. 








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Законопрокет за премахване на охраната на депутатите влиза в днев...
08:03 / 18.12.2025
Празник е! Не взимайте и давайте пари назаем днес!
08:04 / 18.12.2025
Производителите на детските каши възбранени от БАБХ: Категорично ...
22:34 / 17.12.2025
Кървава злополука: Няколко коли прегазиха пешеходец, движел се по...
21:03 / 17.12.2025
Желязков: Нека президентът да коментира активните си действия
20:31 / 17.12.2025
Спешна среща в АПИ по въпроса с Околовръстното на Пловдив
19:34 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
15:51 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: