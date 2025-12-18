Жилищният пазар навлиза в нов етап на развитие, очаква се масово изграждане на сгради само за отдаване под наем

© Жилищният пазар в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) навлиза в нов етап на развитие, като през 2025 г. се очаква ускорено реализиране на проекти, изграждани изцяло с цел отдаване под наем (build-to-rent), студентски общежития и концепции за споделено живеене (co-living). Това сочи последният доклад на консултантската компания Colliers – "Недвижими имоти в ЦИЕ: ключови акценти за 2025 г. и какво предстои през 2026 г.“.



Според анализаторите, офис пазарът в региона ще се характеризира с ограничено ново предлагане, което ще доведе до ръст на наемите в първокласни локации, особено в Полша, Чехия и Словакия. В същото време цените на недвижимите имоти в ЦИЕ ще продължат да нарастват, а предизвикателствата, свързани с достъпността на жилищата, ще останат на дневен ред.



Полша се откроява като водещ пазар в сектора на институционалните наеми, който навлиза в нова фаза на зрялост и привлича значителен инвеститорски интерес. Жилищният сегмент в региона като цяло ще продължи да се разширява, като ценовият натиск ще се запази най-силно в Унгария и Румъния. В България се очаква по-нататъшна сегментация на пазара, с ясно разграничение между първокласни и по-достъпни жилища.



При търговските площи ритейл парковете ще еволюират към мултифункционални лайфстайл дестинации, комбиниращи търговия, услуги и свободно време. Индустриалният и логистичният сектор ще запази силното си представяне, подкрепен от азиатски инвестиции, модернизация на инфраструктурата и тенденцията за преместване на производствени мощности по-близо до основните пазари (nearshoring).



Докладът подчертава, че инвеститорите, прилагащи стратегии за добавяне на стойност (value-add) и фокусирани върху ESG стандартите, ще определят посоката на капиталовите потоци в региона.



Експертите на Colliers отбелязват, че пазарът на недвижими имоти в Централна и Източна Европа е навлязъл в 2025 г. с относителна устойчивост и селективен растеж. Средният ръст на БВП в региона достига 2,5%, като Полша води с 3,5%. Успоредно с това инфлацията се понижава, което създава предпоставки за облекчаване на финансовите условия и постепенно възстановяване на доверието сред инвеститорите.



През изминалата година офис пазарите са били под натиск заради ограниченото ново предлагане, ритейл парковете са се утвърдили като предпочитан формат за ново строителство, а индустриалните и логистичните имоти са се представили по-добре от останалите сегменти, водени от силния приток на преки чуждестранни инвестиции, сочи още анализът.



