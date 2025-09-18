ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жилищата на близо 150 000 граждани ще бъдат санирани съвсем скоро
Според нея обвиненията на опозицията за пристрастия към определени кметове се ползват за политическа употреба и дебат. "Работата на опозицията е да контролира. В политическия дебат опозицията винаги притиска и трябва да е недоволна. Ако хвали управляващите, тя няма да е опозиция“, каза Янкова. Тя подчерта, че Инвестиционната програма за общински проекти е добра, защото модернизира инфраструктурата в населените места. Янкова напомни, че регионалният министър е отговорил на множество депутатски въпроси по темата, а при всяко подписване на нови споразумения се канят кметове от всички политически партии. Тя напомни, че кметовете са избрани мажоритарно от хората и трябва да се подкрепят и уважават.
"Подготвяме третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, от където са средствата за енергийна ефективност на жилищните блокове. Радвам се, че от една рискова програма, успяхме да спасим 1,2 млрд. лв. за саниране, които бяха под сериозен риск“, информира още зам.-министър Янкова. Тя посочи, че очаква около 64% от одобрените блокове да бъдат обновени до края на месец май 2026 г., а останалите ще бъдат завършени до 2027 г. с координация от Българската банка за развитие. Дора Янкова посочи, че по двата етапа на програмата ще се обновят жилищата на 150 000 граждани със 100% грантови средства.
И напомни, че с решение на правителството предстои да стартира и втория етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която ще се финансира с 2,5 млрд. лв. от държавния бюджет в следващите 5 години.
"Правителството създаде устойчива политика за енергийна ефективност, с която ще се намалят разходите за отопление на сградите, а освен това ще се подобри сградния фонд. Паралелно с това се подготвя и национален план за саниране на сградния фонд до 2050 г. По този начин всички граждани ще могат да се възползват от различни мерки за енергийна ефективност“, заяви заместник-регионалният министър.
"Всички управляващи в годините назад са сгрешили по отношение на водната криза в страната. Политиката с водата трябва да е дългосрочна. Климатичните промени са факт, но в последните години имаше политическо и управленско безхаберие“, каза още в предаването Дора Янкова. По думите ѝ проектите за подмяна на ВиК инфраструктурата са времеемки и отнемат по няколко управленски мандата.
"Трябва да дадем възможност на Националния борд по водите да събере министерства, общини, експерти във водния сектор и неправителствения сектор на масата, защото безводието не е политически проблем, а общонационален. Бордът трябва да вземе нужните решения и да даде краткосрочните и дългосрочни мерки как да се решат проблемите. Няма липса на пари, нужно е солидно държавническо поведение“, каза Янкова.
"Вотът на недоверие е една нормална парламентарна процедура, но трябва да си узрял за него. Да имаш солидни аргументи, да предложиш алтернатива, да се заявиш, дори да обърнеш част от останалите народни представители. За 8 месеца управление ние имаме 5 вота на недоверие, повечето кресливи. На мен ми липсва солидният парламентарен дебат с грижа за държавата, с носители на алтернатива“, коментира Янкова неуспешният вот на недоверие, който бе отхвърлен днес в парламента.
Според нея политиците трябва да не допринасят за разграждането на държавността. По думите ѝ правителството приема и чете всеки вот сериозно. "Отговорните управленци чуват опозицията, разчитат какво се казва, защото това трябва да покаже слабите места в управлението. Чрез вотовете опозицията трябва да държи будни управляващите“, коментира зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 306
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гергана Гунчева: Големият мъж ми показа различни пръсти, нали е н...
20:05 / 18.09.2025
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка
20:13 / 18.09.2025
Проф. Герджиков: Управляващите държат здраво юздите
19:02 / 18.09.2025
Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на Бистрица
19:08 / 18.09.2025
Кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие
17:29 / 18.09.2025
ГДБОП задържа петима в ОПГ за разпространение на наркотици
17:30 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS