Жилищата на близо 150 000 граждани ще бъдат санирани съвсем скоро
Автор: ИА Фокус 19:59
©
"В Министерството на регионалното развитие и благоустройството не делим кметовете. Всеки ден се срещаме с много градоначалници от различни политически семейства. С тях сме в постоянен диалог и ежедневна работа“. Това коментира пред БНТ заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова във връзка с изявлението на представители на ПП-ДБ по изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти. Към днешна дата са разплатени 435 млн. лв. към общините за изпълнение на проекти от предвидените 750 млн. лв. 

Според нея обвиненията на опозицията за пристрастия към определени кметове се ползват за политическа употреба и дебат. "Работата на опозицията е да контролира.  В политическия  дебат опозицията винаги притиска и трябва да е недоволна. Ако хвали управляващите, тя няма да е опозиция“, каза Янкова. Тя подчерта, че Инвестиционната програма за общински проекти е добра, защото модернизира инфраструктурата  в населените места. Янкова напомни, че регионалният министър е отговорил на множество депутатски въпроси по темата, а при всяко подписване на нови споразумения се канят кметове от всички политически партии. Тя напомни, че кметовете са избрани мажоритарно от хората и трябва да се подкрепят и уважават.

"Подготвяме третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, от където са средствата за енергийна ефективност на жилищните блокове. Радвам се, че от една рискова програма, успяхме да спасим 1,2 млрд. лв. за саниране, които бяха под сериозен риск“, информира още зам.-министър Янкова. Тя посочи, че очаква около 64% от одобрените блокове да бъдат обновени до края на месец май 2026 г., а останалите ще бъдат завършени до 2027 г. с координация от Българската банка за развитие. Дора Янкова посочи, че по двата етапа на програмата ще се обновят жилищата на 150 000 граждани със 100% грантови средства. 

И напомни, че с решение на правителството предстои да стартира и втория етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която ще се финансира с 2,5 млрд. лв. от държавния бюджет в следващите 5 години. 

"Правителството създаде устойчива политика за енергийна ефективност, с която ще се намалят разходите за отопление на сградите, а освен това ще се подобри сградния фонд. Паралелно с това се подготвя и национален план за саниране на сградния фонд до 2050 г. По този начин всички граждани ще могат да се възползват от различни мерки за енергийна ефективност“, заяви заместник-регионалният министър.

"Всички управляващи в годините назад са сгрешили по отношение на водната криза в страната. Политиката с водата трябва да е дългосрочна. Климатичните промени са факт, но в последните години имаше политическо и управленско безхаберие“, каза още в предаването Дора Янкова. По думите ѝ проектите за подмяна на ВиК инфраструктурата са времеемки и отнемат по няколко управленски мандата.

"Трябва да дадем възможност на Националния борд по водите да събере министерства, общини, експерти във водния сектор и неправителствения сектор на масата, защото безводието не е политически проблем, а общонационален. Бордът трябва да вземе нужните решения и да даде краткосрочните и дългосрочни мерки как да се решат проблемите.  Няма липса на пари, нужно е солидно държавническо поведение“, каза Янкова.

"Вотът на недоверие е една нормална парламентарна процедура, но трябва да си узрял за него. Да имаш солидни аргументи, да предложиш алтернатива, да се заявиш, дори да обърнеш част от останалите народни представители. За 8 месеца управление ние имаме 5 вота на недоверие, повечето кресливи. На мен ми липсва солидният парламентарен дебат с грижа за държавата, с носители на алтернатива“, коментира Янкова неуспешният вот на недоверие, който бе отхвърлен днес в парламента.

Според нея политиците трябва да не допринасят за разграждането на държавността. По думите ѝ правителството приема и чете всеки вот сериозно. "Отговорните управленци чуват опозицията, разчитат какво се казва, защото това трябва да покаже слабите места в управлението. Чрез вотовете  опозицията трябва да държи будни управляващите“, коментира зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството.


