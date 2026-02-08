ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят страната ни в скандала на века
Сред засегнатите фигури, чиито имена изплуват в този скандал, са политици, дипломати, както и бизнесмени от световна величина. След скандала във Великобритания лорд Питер Менделсон подаде оставка, след като беше свързан с Джефри Епстийн и беше уловен на снимки с момичета. В Словакия и Швеция също имаше оставки на високопрофилни представители от властта, които бяха компрометирани. В САЩ изглежда, че ефектът е много по-слабо усетен. Въпреки публикуваните доказателства, хора като Бил Клинтън и Сергей Брин продължават да бъдат в центъра на вниманието.
България също се оказа част от този скандал. Новопубликуваните документи сочат, че имена на две българки фигурират в двупосочени билети за пътуване до Ню Йорк, които били платени от Епстийн. Показанията на различни агенти и посредници в документите предполагат, че тези момичета вероятно са били манекенки. Според източници човек на име Даниел Сият е бил посредник за Епстийн. Той също е бил въвлечен в изпращането на модели за участие в неприлични събития. В един от имейлите си Сият пише, че работи с българска модна агенция, за да изпраща момичета, а известният френски фотограф Жан-Люк Брунел ще избере кои да пътуват.
Повече за българската следа в скандала коментира собственичката на модна агенция "Визаж" Жени Калканджиева, предаде NOVA. Според Калканджиева фактите са потресаващи и шокиращи, не само заради действията на конкретни лица, но и заради мащаба на самия скандал, който обхваща толкова много известни имена от политиката, шоу бизнеса и дипломацията. "Проблемът е, че имаме твърдения, но не и доказателства. Все още не знаем дали въпросните пътувания са се осъществили, но фактът, че български имена са свързани с пътувания на модели в САЩ, е наистина тревожен. Това е свързано с посредници, които могат да са били в контакт с модни агенции и да са действали в тъмните канали на бизнеса", сподели тя.
Калканджиева разясни, че самолетните билети, които са били закупени за моделите, не могат да бъдат стандартна практика на модни агенции, защото такива билети обикновено се закупуват от самите агенции. "Не съвпадат годините със съществуването на агенциите в България, така че има нещо неясно и понеже не разполагаме с всички документи, трябва да бъдем внимателни с обвиненията", заяви тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицията: Човекът, който е подал сигнала, има лятна кошара в рай...
18:15 / 08.02.2026
Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но н...
17:47 / 08.02.2026
Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
17:34 / 08.02.2026
Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения
17:27 / 08.02.2026
Според Демерджиев откритите днес трима души са били убити
17:15 / 08.02.2026
Калушев цитира "Борба" на Христо Ботев, после откриват трите труп...
16:30 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS