Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят страната ни в скандала на века
Автор: ИА Фокус 18:13
©
Новите документи по скандала с вече покойния Джефри Епстийн предизвикаха истинска буря в световната политика. Откритията, свързани с елита на американската и британската политика, разкриват една тъмна мрежа, обвързваща високопоставени личности в незаконни удоволствия.

Сред засегнатите фигури, чиито имена изплуват в този скандал, са политици, дипломати, както и бизнесмени от световна величина. След скандала във Великобритания лорд Питер Менделсон подаде оставка, след като беше свързан с Джефри Епстийн и беше уловен на снимки с момичета. В Словакия и Швеция също имаше оставки на високопрофилни представители от властта, които бяха компрометирани. В САЩ изглежда, че ефектът е много по-слабо усетен. Въпреки публикуваните доказателства, хора като Бил Клинтън и Сергей Брин продължават да бъдат в центъра на вниманието.

България също се оказа част от този скандал. Новопубликуваните документи сочат, че имена на две българки фигурират в двупосочени билети за пътуване до Ню Йорк, които били платени от Епстийн. Показанията на различни агенти и посредници в документите предполагат, че тези момичета вероятно са били манекенки. Според източници човек на име Даниел Сият е бил посредник за Епстийн. Той също е бил въвлечен в изпращането на модели за участие в неприлични събития. В един от имейлите си Сият пише, че работи с българска модна агенция, за да изпраща момичета, а известният френски фотограф Жан-Люк Брунел ще избере кои да пътуват.

Повече за българската следа в скандала коментира собственичката на модна агенция "Визаж" Жени Калканджиева, предаде NOVA. Според Калканджиева фактите са потресаващи и шокиращи, не само заради действията на конкретни лица, но и заради мащаба на самия скандал, който обхваща толкова много известни имена от политиката, шоу бизнеса и дипломацията. "Проблемът е, че имаме твърдения, но не и доказателства. Все още не знаем дали въпросните пътувания са се осъществили, но фактът, че български имена са свързани с пътувания на модели в САЩ, е наистина тревожен. Това е свързано с посредници, които могат да са били в контакт с модни агенции и да са действали в тъмните канали на бизнеса", сподели тя.

Калканджиева разясни, че самолетните билети, които са били закупени за моделите, не могат да бъдат стандартна практика на модни агенции, защото такива билети обикновено се закупуват от самите агенции. "Не съвпадат годините със съществуването на агенциите в България, така че има нещо неясно и понеже не разполагаме с всички документи, трябва да бъдем внимателни с обвиненията", заяви тя.


