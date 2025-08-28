ИЗПРАТИ НОВИНА
Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място със същото АТВ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:31
© bTV
Адвокатите на Никола Бургазлиев, помел петима с АТВ в Слънчев бряг, ще искат пълна техническа експертиза и повторна на кръвната проба. Те обявиха това пред bTV часове след като прокуратурата съобщи, че експертиза показва следи от марихуана в кръвта му.

И разказаха, че катастрофа на същото място преди две години е станала със същото АТВ. 7 юни 2023 година. АТВ с номер 2144К се врязва в павилион за царевица и обръща съд с вряла вода върху Алиме Ахмед. 34-годишната жена е бременна, получава тежки изгаряния, губи детето си.

“Видях “Хамъра" да идва с бясна скорост, сложих ръце на лицето си и затворих очи. После се събудих в болницата, в реанимация. Чух пулса му, чух... Сега щях  да имам дете на годинка и шест месеца …", споделя жената. 

Мъжът, управлявал АТВ-то се оказва служител на фирмата , която ги отдава, и е освободен от наказателна отговорност с административно наказание. На 14 август тази година, на същото място, Никола Бургазлиев удря петима души. 35- годишната Христина е в мозъчна смърт, а четиригодишният ѝ син Марти е  транспортиран с въздушна линейка от болница в Бургас до "Пирогов“.

"Буди съмнение това, че на същото място, със същата количка се е случил инцидент през 2023 година, така че нека разследващите да си свършат работата“, заяви адв. Крум Зидаров.

Фирмата, отдала АТВ-то под наем, е "Съмър турс ", с управител Димитър Шомилов. Регистрирана е в бургаския квартал "Лазур". На адреса майката на собственика казва, че  синът ѝ не е вкъщи. 

"Те ги дават под наем и винаги ги проверяват, когато са в оборот“, коментира тя. "Притеснен е, защото без вина виновен ще излезе“, допълва още жената и посочва, че вече не работят.

18-годишният Бургазлиев, който е в ареста, твърди, че спирачките на АТВ-то отказали, а защитата му ще иска пълна техническа експертиза. Свидетел по делото е момиче, което се качва с Никола в АТВ- то.

"Не са се снимали, не са си правили лайфове. Той ме увери, че всичко е станало толкова бързо - 3-4 секунди, това е“, коментира Галина Колева, защитник на Никола Бургазлиев.

Защитата на шофьора ще иска и втора експертиза на кръвната проба, в която според прокуратурата има наличие на марихуана.



27.08.2025
27.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
25.08.2025
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на опреде...
07:53 / 28.08.2025
Учителят, задържан за сексуални контакти с 13-годишно момиче, се ...
07:54 / 28.08.2025
Хигиенистка на минимална работна заплата: На месец взимам чисто 8...
21:58 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище няма да има право да използ...
22:22 / 27.08.2025
Един бюджетен климатик за 700 лева може да ви струва много повече...
21:37 / 27.08.2025
Янка Такева: Заплатите растат! Началната за новопостъпил учител е...
21:09 / 27.08.2025

"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
