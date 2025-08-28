ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място със същото АТВ
И разказаха, че катастрофа на същото място преди две години е станала със същото АТВ. 7 юни 2023 година. АТВ с номер 2144К се врязва в павилион за царевица и обръща съд с вряла вода върху Алиме Ахмед. 34-годишната жена е бременна, получава тежки изгаряния, губи детето си.
“Видях “Хамъра" да идва с бясна скорост, сложих ръце на лицето си и затворих очи. После се събудих в болницата, в реанимация. Чух пулса му, чух... Сега щях да имам дете на годинка и шест месеца …", споделя жената.
Мъжът, управлявал АТВ-то се оказва служител на фирмата , която ги отдава, и е освободен от наказателна отговорност с административно наказание. На 14 август тази година, на същото място, Никола Бургазлиев удря петима души. 35- годишната Христина е в мозъчна смърт, а четиригодишният ѝ син Марти е транспортиран с въздушна линейка от болница в Бургас до "Пирогов“.
"Буди съмнение това, че на същото място, със същата количка се е случил инцидент през 2023 година, така че нека разследващите да си свършат работата“, заяви адв. Крум Зидаров.
Фирмата, отдала АТВ-то под наем, е "Съмър турс ", с управител Димитър Шомилов. Регистрирана е в бургаския квартал "Лазур". На адреса майката на собственика казва, че синът ѝ не е вкъщи.
"Те ги дават под наем и винаги ги проверяват, когато са в оборот“, коментира тя. "Притеснен е, защото без вина виновен ще излезе“, допълва още жената и посочва, че вече не работят.
18-годишният Бургазлиев, който е в ареста, твърди, че спирачките на АТВ-то отказали, а защитата му ще иска пълна техническа експертиза. Свидетел по делото е момиче, което се качва с Никола в АТВ- то.
"Не са се снимали, не са си правили лайфове. Той ме увери, че всичко е станало толкова бързо - 3-4 секунди, това е“, коментира Галина Колева, защитник на Никола Бургазлиев.
Защитата на шофьора ще иска и втора експертиза на кръвната проба, в която според прокуратурата има наличие на марихуана.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на опреде...
07:53 / 28.08.2025
Учителят, задържан за сексуални контакти с 13-годишно момиче, се ...
07:54 / 28.08.2025
Хигиенистка на минимална работна заплата: На месец взимам чисто 8...
21:58 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище няма да има право да използ...
22:22 / 27.08.2025
Един бюджетен климатик за 700 лева може да ви струва много повече...
21:37 / 27.08.2025
Янка Такева: Заплатите растат! Началната за новопостъпил учител е...
21:09 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS