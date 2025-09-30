ИЗПРАТИ НОВИНА
Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда
Автор: Лора Димитрова 10:31
© Булфото (архив)
Договорът с турската държавна енергийна компания "Боташ" поставя въпроса доколко дългосрочните решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат. Това коментира министър-председателят Росен Желязков по време на Националната конференция "Компас 2025" в София, предаде репортер на "Фокус".

"Договорът с турската енергийна компания "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда", съобщи още премиерът.

"Разговорът, който се води в обществото по отношение на договора "Боташ", е важен, защото той прекалено много се натовари с политика, прекалено много се натовари с невъзможността да бъдат вземани конкретни и комплексни решения по неговата реализация, по неговото изменение или по неговото прекратяване", каза Желязков.

По думите му енергетиката е новата валута. "В българското общество има консенсус по въпроса за ядрената енергетика. Европа е най-засегната от климатичните промени. Вече трудно можем да кажем имаме ли четири отчетливи сезона".

"Благодарение на много правителства се създадоха предпоставки геополитическото положение на страната да бъде използвано. България е важен комуникационен хъб от една страна, а от друга - нетен износител на електрическа енергия", коментира Желязков.


Още по темата:
10.08.2025 Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
16.07.2025 Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
11.07.2025 Президентът коментира скандала "Боташ" край Пловдив
10.07.2025 Росен Христов след 7 часа разпит: Винаги съм съдействал. Въпросът е защо договорът с "Боташ" не се използва пълноценно
09.07.2025 Жечо Станков: Пълно съдействие на антикорупционната комисия, разследването е за "Боташ"
09.07.2025 Антикорупционната комисия с акция в Министерство на енергетиката, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз"
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 23 мин.
0
 
 
А колко милиарда ни струва договора за Ф-16? А договорите с Уестингхаус. Този мърльо по-добре за мълчи, зада не се излага!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

