Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Районът на Персийския залив е един от най-големите производители на торове в света, а евентуалното затваряне на Ормузкия проток може да доведе до значително оскъпяване. Това допълнително натоварва българските земеделски производители, които вече са изправени пред сериозни предизвикателства.

Зеленчукопроизводителят от Мало Конаре Иван Кабуров алармира, че вносът от Турция и Албания подбива цените на българската продукция.

"Нашата продукция има висока себестойност, спазваме европейските изисквания за препаратите. След 10 дни ще излезе българска продукция, която е подбита от вносна, чийто произход не е ясен", посочи Кабуров пред Bulgaria ON AIR.

Той призова българските политици и контролни органи да проследят веригите за внос и да защитят местните производители. Според него нерегламентираният внос може да унищожи българските производители и да застраши здравето на потребителите с потенциално опасни продукти.

Председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков подчерта, че българското производство е основно семеен поминък и рискът от изчезване на малките производители е реален.

"Вероятността да загубим целия сектор "Плодове и зеленчуци“ е огромна. Влизаме от криза в криза – геополитическа или климатична", заяви Цеков .

Той добави, че регистър на трайните оранжерии би могъл да изсветли сивия сектор, но управляващите са спрели инициативата.

"Между 15 и 20 млн. лева отиват при хора, които не произвеждат. Липсата на контрол и политическата защита на тези хора източва подпомаганията, предназначени за реалните производители", обясни Цеков.

Според него в търговските вериги често се наблюдават спекулативни цени и надценки от 200–300%, а етикетите "Произведено в България" не гарантират реално българско производство.

Цеков предупреди, че без ефективен контрол и подкрепа българското земеделие е застрашено от унищожение, селата ще се обезлюдят и ще остане зависимо от внос и търговци.