Земеделец: Отровни вносни продукти тровят нашето здраве и след няколко години ще започне да ни се отразява
Зеленчукопроизводителят от Мало Конаре Иван Кабуров алармира, че вносът от Турция и Албания подбива цените на българската продукция.
"Нашата продукция има висока себестойност, спазваме европейските изисквания за препаратите. След 10 дни ще излезе българска продукция, която е подбита от вносна, чийто произход не е ясен", посочи Кабуров пред Bulgaria ON AIR.
Той призова българските политици и контролни органи да проследят веригите за внос и да защитят местните производители. Според него нерегламентираният внос може да унищожи българските производители и да застраши здравето на потребителите с потенциално опасни продукти.
Председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков подчерта, че българското производство е основно семеен поминък и рискът от изчезване на малките производители е реален.
"Вероятността да загубим целия сектор "Плодове и зеленчуци“ е огромна. Влизаме от криза в криза – геополитическа или климатична", заяви Цеков .
Той добави, че регистър на трайните оранжерии би могъл да изсветли сивия сектор, но управляващите са спрели инициативата.
"Между 15 и 20 млн. лева отиват при хора, които не произвеждат. Липсата на контрол и политическата защита на тези хора източва подпомаганията, предназначени за реалните производители", обясни Цеков.
Според него в търговските вериги често се наблюдават спекулативни цени и надценки от 200–300%, а етикетите "Произведено в България" не гарантират реално българско производство.
Цеков предупреди, че без ефективен контрол и подкрепа българското земеделие е застрашено от унищожение, селата ще се обезлюдят и ще остане зависимо от внос и търговци.
Делян Пеевски: Внасяме промяна, с която ще се задължи КЕВР да заплаща проверките за електромери
10:43
Диана Йорданова: След промените при заплата 1000 евро, допълващата пенсия може да скочи до 210 евро
15.03
Експерти съветват: Ако ще пътувате през юни и юли, сега е моментът да си купите самолетни билети
15.03
Достена Лаверн: Всички имаме нужда от самочувствието на Анастас, че сме напълно съизмерими с останалия свят
15.03
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу политическите права на гражданите
15.03
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
15.03
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
15.03
Интересно е и как разсадници за овошки внасят дървета без никой нищо да им прави? Правят се на производители, укриват данъци и заливат страната с бракуваната стока в Гърция,Италия и тн!!! Нормално ли е разсадник с няколко декара овошки да продават стотици хиляди дървета?
