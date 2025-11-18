Здравният министър: Болницата в Сопот няма да бъде закривана

© В Министерство на здравеопазването не е постъпвало искане и не предоставяна информация за подобни намерения на собственика на лечебното заведение



Общински съвет - гр. Сопот. Това каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутатите от "Възраждане“ Ивелин Първанов и Виолета Кърпачева относно предприетите мерки от МЗ за предотвратяване на финансовия колапс и евентуалното закриване на общинската болница "Иван Раев" в Сопот .



Народните представители уточняват, че болницата е единственото лечебно заведение на територията на общината, обслужваща население от над 12 000 души, включително голям брой работници и служители на ВМЗ - Сопот. Тя е със статут на общинско дружество - ЕООД, с капацитет около 50 легла и близо 55 служители. През последните години финансовото и състояние се влошава драматично.



Министърът уточнява, че в Закона за лечебните заведения изчерпателно са регламентирани източниците за финансиране на лечебните заведения, които могат да бъдат както Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), така и държавният и общинските бюджети; лицензирани застрахователи и други.



В този смисъл, Министерство на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения — търговски дружества и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, като с предоставените средства се увеличава държавното участие в капитала на тези лечебни заведения.



"Болницата има сключен договор за субсидиране през 2025 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения за дейността на лечебното заведение на адрес в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони", коментира доц. Кирилов, като предоставя следните данни.



За периода 2022 г. - 2025 г. Министерство на здравеопазването е изплатило субсидия по договора на лечебното заведение, както следва:



2022 г. – 344 802 лв.



2023 г. – 346 475 лв.



2024 г. – 325 991 лв.



Към 20.10.2025 г. – 225 805 лв.



"В системата на задължителното здравно осигуряване болницата



е контрагент по договор с НЗОК/Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Пловдив. Видно от публикуваните на електронната страница на НЗОК здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ по лечебни заведения е, че на лечебното заведение за периода 2022 г. - 2025 г. са изплатени средства".



Изплатеното е както следва:



2022 г. - 549 552 лв.



2023 г. - 525 122 лв.



2024 г. - 494 894 лв.



Към 30.09.2025 г. - 382 962 лв.



И допълва: "В обхвата на задълженията и отговорностите на административното ръководство на лечебно заведение за болнична помощ и на неговата оперативна самостоятелност вземането на решения за осигуряване на финансова стабилност и създаване на условия за нормално функциониране на лечебното заведение при непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност".



"По отношение прекратяването на общинските лечебни заведения е необходимо да се има предвид, че в Закона за лечебните заведения е предвидено прекратяването на лечебни заведения, създадени от общини, да се извършва след съгласие на министъра на здравеопазването. В Министерство на здравеопазването не е постъпвало искане и не предоставяна информация за подобни намерения на собственика на лечебното заведение Общински съвет - гр. Сопот", отговори още здравният министър.