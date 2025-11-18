ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Здравният министър: Болницата в Сопот няма да бъде закривана
Автор: Велизара Ангелова 22:34Коментари (0)160
©
В Министерство на здравеопазването не е постъпвало искане и не предоставяна информация за подобни намерения на собственика на лечебното заведение

Общински съвет - гр. Сопот. Това каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутатите от "Възраждане“ Ивелин Първанов и Виолета Кърпачева относно предприетите мерки от МЗ за предотвратяване на финансовия колапс и евентуалното закриване на общинската болница "Иван Раев" в Сопот .

Народните представители уточняват, че болницата е единственото лечебно заведение на територията на общината, обслужваща население от над 12 000 души, включително голям брой работници и служители на ВМЗ - Сопот. Тя е със статут на общинско дружество - ЕООД, с капацитет около 50 легла и близо 55 служители. През последните години финансовото и състояние се влошава драматично.

Министърът уточнява, че в Закона за лечебните заведения изчерпателно са регламентирани източниците за финансиране на лечебните заведения, които могат да бъдат както Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), така и държавният и общинските бюджети; лицензирани застрахователи и други.

В този смисъл, Министерство на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения — търговски дружества и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, като с предоставените средства се увеличава държавното участие в капитала на тези лечебни заведения.

"Болницата има сключен договор за субсидиране през 2025 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения за дейността на лечебното заведение на адрес в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони", коментира доц. Кирилов, като предоставя следните данни.

За периода 2022 г. - 2025 г. Министерство на здравеопазването е изплатило субсидия по договора на лечебното заведение, както следва:

2022 г. – 344 802 лв.

2023 г. – 346 475 лв.

2024 г. – 325 991 лв.

Към 20.10.2025 г. – 225 805 лв.

"В системата на задължителното здравно осигуряване болницата

е контрагент по договор с НЗОК/Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Пловдив. Видно от публикуваните на електронната страница на НЗОК здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ по лечебни заведения е, че на лечебното заведение за периода 2022 г. - 2025 г. са изплатени средства".

Изплатеното е както следва:

2022 г. - 549 552 лв.

2023 г. - 525 122 лв.

2024 г. - 494 894 лв.

Към 30.09.2025 г. - 382 962 лв.

И допълва: "В обхвата на задълженията и отговорностите на административното ръководство на лечебно заведение за болнична помощ и на неговата оперативна самостоятелност вземането на решения за осигуряване на финансова стабилност и създаване на условия за нормално функциониране на лечебното заведение при непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност".

"По отношение прекратяването на общинските лечебни заведения е необходимо да се има предвид, че в Закона за лечебните заведения е предвидено прекратяването на лечебни заведения, създадени от общини, да се извършва след съгласие на министъра на здравеопазването. В Министерство на здравеопазването не е постъпвало искане и не предоставяна информация за подобни намерения на собственика на лечебното заведение Общински съвет - гр. Сопот", отговори още здравният министър.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващат...
20:32 / 18.11.2025
Тежък инцидент в София
19:29 / 18.11.2025
Лена Бориславова: Аз ще се прибера при семейството си, но Коцев и...
17:26 / 18.11.2025
Възстановява се движението на МПС над 3,5 тона по пътя Михалково ...
17:27 / 18.11.2025
Спецов: Производственият процес няма да бъде нарушен
16:59 / 18.11.2025
Съдът призна Лена Бориславова за невинна по делото "Корал"
16:10 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: