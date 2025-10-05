ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Това каза в предаването "120 минути“ по bTV Здравко Василев, общественик и бизнесмен.
Преди дни в пост в социалните мрежи той предупреждава за предстоящото бедствие.
"Всички ние, които през годините сме гледали какво се случва, носим вина“, посочи още той.
Природата ни дава сигнали, ако се беше обърнало внимание преди 2 години, можеше да се извършат мероприятия да не се стигне до това. Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат десетки. Вълната е била много по-силна от тази през 2023 г.“, коментира Василев.
По думите му по самото корито на реката нищо не се е извършило, възстановени са били само мостови съоръжения.
"Вече край Царево има в предварителна продажба апартаменти, в цели комплекси, разположени в корито на река. “, каза още Здравко Василев.
Той коментира още, че е време за мораториум срещу строителството по Черноморието, защото случващото се е недопустимо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 87
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьорът от фаталното състезание във Варна е дал положителен поле...
17:38 / 05.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Шофьорът на линейката, откарал загиналия край Варна: Млада жена е...
16:15 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората...
15:47 / 05.10.2025
Българка от флотилията в Газа: Основната цел на мисията ни е поли...
15:08 / 05.10.2025
Вижте как автомобилът се блъска в публиката на състезанието във В...
15:11 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS