© Камера в Пампорово Затвориха част от ски зоната в Пампорово заради дъжда. Днес заради лошото време ще работят само зелените писти, а тези с по-голяма трудност са затворени заради метеорологичните условия, съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба в курорта..



Лифтовете в курорта работят. Снежната покривка в Пампорово е около 15-20 см, като има и изкуствен сняг.



През почивните дни в курорта е нямало сериозни инциденти по пистите. Спасителите са помагали на любители на зимните спортове при обичайни скиорски травми.



Припомняме, че днес за област Смолян е обявен оранжев код за обилни валежи от дъжд. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област. На територията на цялата област вали дъжд.