|Затварят до 9 ноември участък от пътя Михалково - Кричим
Движението по направлението Девин – Кричим и обратно ще бъде пренасочено по следните обходни маршрути:
Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;
Девин – Доспат – Батак.
Припомняме, че от падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка от пътя Михалково – Кричим, които от средата на август се изпълняват поетапно. При реализацията им временно се променя организацията на движение.
Агенция "Пътна инфраструктура“ изисква от изпълнителите на обекта да работят с пълна мобилизация и ежедневно, за да може движението по участъка да се възстанови възможно най-скоро и шофьорите да не преминават по обходни маршрути. Очаква се при благоприятни метеорологични условия работата в участъка да приключи до 9 ноември.
Проучвателно-проектантските работи и строителството са възложени на "Георесурс“ ЕООД, а строителният надзор се изпълнява от "Строл – 1000“ АД, избрани след проведена процедура по ЗОП.
