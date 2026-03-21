21:51 / 21.03.2026

Две от емблематичните тризначки от "Биг Брадър“ – Вяра и Надежда, са се завърнали в родния Благоевград, след като с помощта на посолството бяха върнати в родината. Благодарение на дарения от служители в българското посолство в Лондон са успели да закупят самолетни билети.



Завръщането на риалити героините идва дни след като те взривиха социалните мрежи с грозни сцени пред Уестминстърското абатство. В клип, заснет по време на официалната служба за Деня на Британската общност, двете сестри отправиха поредица от обиди на развален английски към полицията и британската монархия.



Поведението и притеснителният им външен вид предизвикаха намесата на българската общност на Острова. Журналистът Десислава Димитрова е потърсила съдействие от дипломатическата ни мисия, за да се сложи край на "излагацията“, станала достояние на стотици минувачи в сърцето на Лондон.



В Благоевград двете сестри бяха забелязани да обикалят спокойни из центъра на града, облечени в спортни екипи.



Plovdiv24.bg припомя, че третата сестра – Любов, остава във Великобритания. Тя е щастливо омъжена и според запознати не поддържа никаква връзка с Вяра и Надежда. При нея в английската столица живее и майка им.



Вяра и Надежда са в жилищен блок в квартал "Еленово“, споделиха за "Телеграф“ служители на "Социално подпомагане“ в областния център на Пиринско. Става дума за двата съседни апартамента, които при раждането им са дадени от бившия Първи Тодор Живков на майка им като многодетна майка с пет деца - освен сестра си Любов, имат и двама братя.