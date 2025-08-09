ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Запрянов от Варна: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ
Атанас Запрянов, министър на отбраната: "С това се надяваме, че противоминните способности на нашия флот драматично ще нараснат. Аз имах разговор с министъра на отбраната на Украйна вчера и стана дума за минните действия в Черно море. Ясно е, че дори да има мирно споразумение, даже и спиране на огъня, минната опасност за много години напред ще остане в Черно море. Така че военното предложение да придобием тези минни ловци е много навременно. Ние вече сме почти в политическа договорка с двете страни. Така че нашият флот няма да спре своето развитие само с два многофункционални патрулни кораба, а ще продължим да го въоръжаваме", предаде БНТ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 59 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Може ли да ни намалят заплатата?
21:57 / 09.08.2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
19:52 / 09.08.2025
Пети хеликоптер гаси огнената стихия в Сунгурларско
19:26 / 09.08.2025
Перфектни условия за плаж утре
17:18 / 09.08.2025
Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад кр...
17:18 / 09.08.2025
Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
16:06 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS