Започва изплащането на пенсиите
Автор: Елиза Дечева 08:09
©
Започва изплащането на пенсиите. То започва днес - 7 ноември и ще приключи на 20 ноември. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) на сайта си. 

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес. 

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 17 ноември.







