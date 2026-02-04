ИЗПРАТИ НОВИНА
Започна превантивна обработка на АМ "Тракия" заради влошаващото се време
Автор: Елиза Дечева 19:24Коментари (0)313
Снегопочистващи машини извършват превантивна обработка със сол на пътната настилка на АМ "Тракия" с цел осигуряване на безопасни условия за шофиране. 

Репортер на ФОКУС съобщи, че в района на Вакарел вече прехвърча сняг. 

ФОКУС припомня, че за утре - 5 февруари НИМХ издаде третата, най-висока степен (червен код) за очаквани значителни валежи (над 65 mm) в южната част от областите Смолян и Кърджали, оранжев код за значителни валежи (до 65 mm) в областите Хасково, Сливен и Стара Загора, жълт код за значителни валежи (до 35 mm) за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово и за южните общини в области Ловеч и Велико Търново.

Жълт код за поледици е в сила през първата половина от денонощието в 7 области в северозападната част от страната и в северните райони от области Ловеч и Велико Търново.



Още по темата:
