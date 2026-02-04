ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започна превантивна обработка на АМ "Тракия" заради влошаващото се време
Репортер на ФОКУС съобщи, че в района на Вакарел вече прехвърча сняг.
ФОКУС припомня, че за утре - 5 февруари НИМХ издаде третата, най-висока степен (червен код) за очаквани значителни валежи (над 65 mm) в южната част от областите Смолян и Кърджали, оранжев код за значителни валежи (до 65 mm) в областите Хасково, Сливен и Стара Загора, жълт код за значителни валежи (до 35 mm) за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово и за южните общини в области Ловеч и Велико Търново.
Жълт код за поледици е в сила през първата половина от денонощието в 7 области в северозападната част от страната и в северните райони от области Ловеч и Велико Търново.
Още новини от Национални новини:
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан":...
19:45 / 04.02.2026
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите
18:49 / 04.02.2026
Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм ...
17:24 / 04.02.2026
Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
17:25 / 04.02.2026
Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигн...
17:14 / 04.02.2026
Разбиха голяма незаконна фабрика за цигари
17:24 / 04.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
