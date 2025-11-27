ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заплаха към кмета на Стара Загора: Ти си моята мишена, oт днес бял ден няма да видиш
Според Тодоров в частно съобщение, изпратено до него, се съдържат директни заплахи за живота и сигурността му.
"Ти си моята мишена. От днес бял ден няма да видиш. Свали ръката си от собствениците на имоти в кв. Бедечка“, гласи текстът, който кметът е получил.
Живко Тодоров, който в последните години се утвърди като един от успешните кметове в страната, посочва, че подобни действия няма да повлияят на решенията на общината и на усилията за защита на обществения интерес.
Случаят вече предизвиква обществен отзвук, като се очаква компетентните органи да предприемат действия по разследването на заплахата.
