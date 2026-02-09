ИЗПРАТИ НОВИНА
Записи, снимки и нови скандални разкрития: Какво ново научихме за случая "Петрохан"? 
Автор: Марияна Стойчева 21:35
Видеоматериали, снимки, нови данни и скандални разкрития представиха пред журналисти на съвместен брифинг представители на МВР и прокуратурата, предаде репортер на ФОКУС.

Какво ново научихме за двата случая?: Трите открити тела в хижа “Петрохан" и трите откри тела на връх "Околчица" в кемпер, които са взаимно свързани.

Към момента се се работи по две основни версии, както за хижата, така и за "Околчица" - убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

Трите открити тела в хижата “Петрохан"

При трите тела до хижата са открити четири гилзи, няма белези от насилие, само белези от огнестрелни рани, а на едното от телата има две огнестрелни рани. До телата са открити два пистолета и една пушка. Няма данни за употреба на незаконни субстанции.

“Огнестрелни наранявания в областта на главата. Изстрелът е от много, много близко разстояние. Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка, най-вероятно става въпрос за самоубийство", казаха от институциите.

Разследващите за първи път показаха и видеозаписи от деня на смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев при хижата в района на "Петрохан". Една от тях е запечатала кадри, които бяха представени пред медиите. Според разследващите на тях се вижда как групата на Ивайло Калушев се сбогува с Илиев, Иванов и Станев около 11 часа пред хижата.

Калушев, Николай Златков и Александър Макулев след това си тръгват с кемпера, който беше намерен на 8 февруари в района на Околчица.

Тримата загинали при хижата са я запалили сами вечерта на 1 февруари

Друго видео, което показаха на брифинга, бе запис от камера, на който се вижда и чува как тримата си взимат сбогом помежду си.

“За мен беше чест";

“То и за мен беше чест".

“Ще се видим в…"

“По по - хубав начин, че…"

“Благодаря за всичко"

Между първия запис и втория, на който се вижда как тримата палят пожар, има 4 часа разлика, но институциите не дадоха информация какво са правили в този часови диапазон тримата.

Откритите тела в кемпер при връх "Околчица"

Аутопсиите на другите три тела, открити в кемпер при връх Околчица, също показват огнестрелни рани в главите.

Как Ивайло Калушев стига до връх Околчица от хижа "Петрохан"? 

"На 1 - ви февруари кемперът на Калушев е засечен в 11:37 ч. на изхода на град Вършец, в 11:59 ч. е бил на разклона на село Стояново. В 12:17 ч. е в село Бели извор, а в 12:22 кемперът влиза във Враца. В 12:26 ч. е засечен в другата част на Враца и в 12:41 ч. е засечен в село Челопек, което е в посока мястото, където е намерено превозното средство и телата вътре", посочиха от институциите.

Заместник - апелативният прокурор в Апелативна прокуратура-София Наталия Николова заяви, че когато трите трупа са открити, "пръстите на двете ръце на 15-годишното момче са били вплетени". 

"Няма следи от борба, травми или съпротива", каза Николова. 

Според свидетелски показания в последния месец-два е имало "психическа нестабилност" и "отчаяние, че не виждат смисъл от продължаване на техния път".

Разследващите потвърдиха, че организацията е съдействала за разкриване на престъпления.

"Помагали са на Гранична полиция, горска стража, помагали са при издирването на лица, намериха извършител на убийство, помагали са за установяване на бракониери подпомагали са дейността на държавни органи", коментира Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" към Национална полиция.

В една от стаите в хижата е открита религиозна литература, като самата група е извършвала духовни практики по няколко пъти на ден, коментираха още разследващите.



