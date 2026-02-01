ЗАРЕЖДАНЕ...
|Закъсали тирове на Подбалканския път в Пловдивска област
Пътищата не са обработени, а снежната покривка е около 5-10 см, има и заледявания.
Наш екип се опита да стигне до авариралите камиони, но не успя заради влошената пътна обстановка след Клисура.
Шофьорите се движат с не повече от 20-30 км/ч. Ако спрат не могат да потеглят, защото пътната настилка е много хлъзгава.
