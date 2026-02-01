ИЗПРАТИ НОВИНА
Закъсали тирове на Подбалканския път в Пловдивска област
Автор: ИА Фокус 20:59
Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас, в района на Козница над Клисура. За проблема сигнализираха зрители на БНТ.

Пътищата не са обработени, а снежната покривка е около 5-10 см, има и заледявания.

Наш екип се опита да стигне до авариралите камиони, но не успя заради влошената пътна обстановка след Клисура.

Шофьорите се движат с не повече от 20-30 км/ч. Ако спрат не могат да потеглят, защото пътната настилка е много хлъзгава.


Нали се знаеше за студа и снега? Какво е оправданието за непочистен главен път?
