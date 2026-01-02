ЗАРЕЖДАНЕ...
|Закръгляване на цените в полза на клента - да, ама не: Сигнализираха за нередности при фитнес абонаментите
Заплатена на 25.11.2025 година месечната такса е била 72 лв или 36.81 евро.
Още преди да влезем официално в еврозоната на 12.12. 2025 търговецът завишава цената видимо, за да бъде закръглена в евро, така потребителят заплаща 78.23 лева или 40 евро. Видимо цената е закръглена, но не в полза на клиента.
"Търговци от всякакви сфери - на храни, лекарства, услуги, предварително повишават цените в лева, за да могат да ги превалутират в точна сума в евро. И не само че е на по-висока цена, но с поне няколко процента", коментират от организацията.
