Захари Карабашлиев: Към днешна дата не съм оптимист за България

© "Последният ловец на делфини" е едно търсене към самия себе си, към своята родова памет. В книгата са преплетени историите за Втората световна война, за времето на терор, насилие и репресии от комунистическата власт. И всъщност делфините се оказват тези същества, които го въвеждат в по-голямата му история за самия себе си. Това каза в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова писателят Захари Карабашлиев.



"Всъщност един семеен роман разказващ тази разрушена комуникация между поколенията, как ние не знаем толкова, колкото би трябвало да знаем и за своите бащи, и за своите дядовци и прадядовци, и също така и за делфините.“



По думите му този период от развитието на България, 1944-1989 година, е изключително интересен от писателска гледна точка, защото там има неразказани истории, които очакват да бъдат разказани. Зад интереса му към този период стоят и лични причини – негови роднини са били репресирани от режима и са изпращани в лагерите на Белене, на Ловеч. "Аз искам да разкажа за там. Аз отивам там заедно със своите герои, заедно със своите истории. За мен е също толкова вълнуващо да науча повече за този изключително динамичен, близък до нашето време в някои отношения период,“ посочи той и допълни, че съвременната носталгия по тези отминали времена, по твърдата ръка на диктаторския подход към хората, за него са изключително тягостни, защото "ако хората знаят какво се е случвало, ще бъдат по-отговорни към думите, които използват, дори и към своите политически опоненти.“



В България имаме пълния шанс да имаме реална демокрация, но тя не се спуска отгоре. "Демокрацията идва с осъзнаването, че ти си отговорен за съдбата на своя вход, на своя блок, на своята улица. И това изисква страшно много време. Не съм оптимист към днешна дата за България, по-скоро съм реалистичен оптимист,“ посочи още писателят. "Официалният лов на делфини е забранен 1966 година в Черно море. От няколко милиона делфини са останали незначителен брой. В моето детство аз никога не бях виждал делфин в Черно море. Но сега делфините се завръщат. Делфините като символ на свободата, на добродетелите. Делфинът като божествен пратеник и символ на добри поличби се завръща в Черно море. Надявам се и добродетелите да се завърнат в нашето общество.“



Официалната премиера на книгата "Последният ловец на делфини" ще се състои на 2 декември от 19.00 часа в Младежки театър "Николай Бинев“ в София, като заедно със Захари Карабашлиев на сцената ще застанат литературоведът проф. Пламен Дойнов и журналистът и водещ Бойко Василев.