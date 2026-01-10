Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свършил добре работата 

© Булфото Приключи заседанието на Национални съвет. Както виждат, въпреки квалификациите, че ще бъде кървав, исторически и решаващ, той протече съвсем нормално. Това заяви вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров.



Днес бе свикан Националният съвет на партията с цел да бъде избрано ново ръководство на БСП. Съветът обаче реши да бъде свикан Конгрес на партията, където ще бъде взето това решение.



"Националният съвет решение за свикване на Конгрес. За мен не беше най-удачният вариант да се свиква конгрес преди изборите- аз лично смятам, че трябваше да се свика след изборите, за завършим цикъла и да направим целият анализ. Аз влизам в този Конгрес със самочувствието на председател, който си е свършил добре работата", каза Зафиров.



Той посочи, че са се взели някои важни решения:



"Най-важното е, че Националният съвет на партията даде положителна оценка на работата на нашите участници в Изпълнителната власт, което показва, че през тази една година сме се движили в прав път и трябва да продължим със същите усилия за доброто на българския народ", каза Зафиров и допълни:



"Въпреки забавянето, стартирахме нашата процедура по номинация за издигане на кандидати за народни представители - от днес стартираме нашата подготовка за предизборната компания".



"Благодаря на целия екип, с който през последната година успяхме да спасим буквално партията от изчезване. На този конгрес отиваме единни, мотивирани и вярвам, че духът, който ще създаде Конгресът ще позволи на партията да се представи достатъчно добре на предстоящите парламентарни избори", допълни той.



ФОКУС припомня, че съветът бе насрочен още миналата година през декември. Тогава цялото Изпълнителното бюро на БСП, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка в резултат на подадената оставка от правителството. На въпрос защо той не е подал оставка, той отговори:



"Оставка не съм подал, защото това щеше да е предателство към хората, които ми гласуваха доверие, към екипа, с който свършихме работа, щеше да бъде отрицание на това, което свършихме".



Вицепремиерът в оставка заяви още, че според него на Конгреса може и да не се стигне до избор на председател.



"Предстои Конгресът да даде оценката и да прецени дали въобще тази точка ще бъде разгледана или не. До Конгреса аз изпълнявам функциите на председател, редовен председател", каза той.