ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свършил добре работата 
Автор: Марияна Стойчева 16:24Коментари (0)308
© Булфото
Приключи заседанието на Национални съвет. Както виждат, въпреки квалификациите, че ще бъде кървав, исторически и решаващ, той протече съвсем нормално. Това заяви вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров

Днес бе свикан Националният съвет на партията с цел да бъде избрано ново ръководство на БСП. Съветът обаче реши да бъде свикан Конгрес на партията, където ще бъде взето това решение. 

"Националният съвет решение за свикване на Конгрес. За мен не беше най-удачният вариант да се свиква конгрес преди изборите- аз лично смятам, че трябваше да се свика след изборите, за завършим цикъла и да направим целият анализ. Аз влизам в този Конгрес със самочувствието на председател, който си е свършил добре работата", каза Зафиров. 

Той посочи, че са се взели някои важни решения: 

"Най-важното е, че Националният съвет на партията даде положителна оценка на работата на нашите участници в Изпълнителната власт, което показва, че през тази една година сме се движили в прав път и трябва да продължим със същите усилия за доброто на българския народ", каза Зафиров и допълни: 

"Въпреки забавянето, стартирахме нашата процедура по номинация за издигане на кандидати за народни представители - от днес стартираме нашата подготовка за предизборната компания". 

"Благодаря на целия екип, с който през последната година успяхме да спасим буквално партията от изчезване. На този конгрес отиваме единни, мотивирани и вярвам, че духът, който ще създаде Конгресът ще позволи на партията да се представи достатъчно добре на предстоящите парламентарни избори", допълни той.

ФОКУС припомня, че съветът бе насрочен още миналата година през декември. Тогава цялото Изпълнителното бюро на БСП, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка в резултат на подадената оставка от правителството. На въпрос защо той не е подал оставка, той отговори: 

"Оставка не съм подал, защото това щеше да е предателство към хората, които ми гласуваха доверие, към екипа, с който свършихме работа, щеше да бъде отрицание на това, което свършихме". 

Вицепремиерът в оставка заяви още, че според него на Конгреса може и да не се стигне до избор на председател. 

"Предстои Конгресът да даде оценката и да прецени дали въобще тази точка ще бъде разгледана или не. До Конгреса аз изпълнявам функциите на председател, редовен председател", каза той.


Още по темата: общо новини по темата: 92
10.01.2026 Мирчев: Връщаме мандата веднага
10.01.2026 Социолог: Очертава се кризисна година
09.01.2026 Бойко Борисов: Ще върнем мандата!
09.01.2026 Румен Радев връчва първия мандат в понеделник
09.01.2026 Първо заседание на кабинета в оставка за годината
08.01.2026 Алгафари: Всеки е свободен да сънува, неговите съветници са го предупредили
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Девойката, която спаси Богоявленския кръст край морето, е десеток...
16:35 / 10.01.2026
БНБ: В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща сто...
16:21 / 10.01.2026
Блокират с лепило копчетата на банкомати
15:56 / 10.01.2026
БСП взе решение: Ще проведе конгрес в началото на февруари
15:48 / 10.01.2026
Синоптиците познаха на 100%
15:42 / 10.01.2026
Вълна от коментари, след като жена спаси Светия кръст в Ахтопол
14:36 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
19:25 / 08.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Презастрояването на Пловдив
Богоявление 2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Грипна вълна 2025/2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: