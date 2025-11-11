ИЗПРАТИ НОВИНА
Задържаха най-пияния шофьор
Автор: Цвети Христова 11:43Коментари (0)465
©
Около 16 часа на 10 ноември, в с. Врачеш, автопатрул на РУ-Ботевград спрял и проверил лек автомобил "Алфа Ромео“, управляван от жител на селото.

Водачът бил изпробван за употреба на алкохол, при което дрегерът отчел рекордните 4.23 промила, съобщиха от ОДМВР-София.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.







