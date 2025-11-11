ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задържаха най-пияния шофьор
Водачът бил изпробван за употреба на алкохол, при което дрегерът отчел рекордните 4.23 промила, съобщиха от ОДМВР-София.
Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.
