ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Задържаха 29-годишен мъж за разпространение на порнографски материали с деца
В резултат на оперативно-издирвателните мероприятия е установен и физическият адрес, където се е използвал IP-адресът. Събраните материали са докладвани в СРП, а лицето е задържано за 24 часа.
Образувано е досъдебно производство, по което са изискани разрешения за претърсване и изземване на адреса, които бяха проведени днес. Там е установено лице на 29 години, неизвестно на МВР до момента. Иззети са множество компютърни конфигурации, лаптопи и цифрови носители с порнографско съдържание с деца.
Материалите са сваляни със специализиран софтуер от чуждестранни сайтове. Няма данни задържаният да е заснемал такъв тип съдържание. Лицето е в полезрението на полицията от около 2 месеца и половина, като активно се разследва.
Предстои съставяне на експертизи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разследват смъртта на българин, починал в затвор в САЩ
14:07 / 19.12.2025
Депутатите излизат в 25-дневна ваканция
14:08 / 19.12.2025
Има ли уловка при безплатната доставка след онлайн пазаруване?
13:09 / 19.12.2025
Рангел Бизюрев ще лежи в затвора 17 години, а не 15
12:46 / 19.12.2025
Човек на Слави Трифонов напусна "Има такъв народ"
13:20 / 19.12.2025
Ръководството на bTV е предприело стъпки за отстраняването на Мар...
12:12 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS