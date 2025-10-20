ЗАРЕЖДАНЕ...
|За утре няма жълти и оранжеви кодове, но съществува реална опасност
Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област и югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°.
Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.
По Черноморието сутринта ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
