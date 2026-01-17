ИЗПРАТИ НОВИНА
За неделя обявиха жълт код за много ниски температури в цялата страна
17:58
©
Жълт код за много ниски температури в цялата страна е обявен за неделя, 18 януари. Минималните ще достигнат до минус 12 градуса, а максималните почти навсякъде ще се задържат отрицателни.

По цялото Черноморие има и предупреждения за силен вятър с пориви между 50 и 70 километра в час и морско вълнение до 4 бала, на юг от Бургас ще достигне до 5 бала.

През следващото денонощие от североизток ще продължи да нахлува студен въздух, а облачността ще се увеличи.

В неделя над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Превалявания от сняг ще има главно по Южното Черноморие. Над южните части от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 11° и минус 6°, в крайните югозападни и югоизточни райони – до минус 1°.

Максималните за Северна България ще бъдат между минус 7° и минус 3°, за Южна – между минус 2° и плюс 3°.

 

И в понеделник отново очакваме доста студено време с минимални температури между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° до 0°. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена.

Валежи почти няма да има. Над Южна България облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.

Във вторник ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат.

Привечер и през нощта срещу сряда облачността от югозапад ще се увеличи и през следващите дни над повечето райони ще е по-често значителна.


Статистика: