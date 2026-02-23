Явор Серафимов след думите на Дечев: В болница съм

© В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo". Това заяви заместник главният секретар на МВР Явор Серафимов.



Бившият директор ва ГДБОП и настоящ заместник главен секретар на МВР се свърза с NOVA, за да направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към медиите.



На брифинг в Министерския съвет Емил Дечев призова българските граждани да помогнат за издирването на заместник главния секретар Явор Серафимов. "След като проведох разговор с него в петък вечер и му казах, че трябва да се разделим, той обеща да ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах Серафимов, но той не дойде. Не отговори и на моите многобройни телефонни повиквания", обясни Дечев.



Припомняме, че главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.