Японка: Бях шокирана, че чалгата е толкова яка музика без логика

© "Чалгата е много яка музика!", това заяви Рияко Катаяма в интервю за NOVA, японски диджей, която с гордост се нарича "чалга посланика на България в Япония".



Всяка седмица тя прави балкански партита в клубовете в Токио, които се радват на голям интерес.



Галена, Азис, Ивана и Яница - това са родните попфолк звезди, които карат японците да танцуват на балканските ритми, разказа Рияко. Тя добави, че често в клубовете я питат каква е тази музика. Когато каже, че е българска, реакцията е положителна, защото в Япония всички знаят, че от нашата страна идва киселото мляко.



"В Япония традиционната и танцовата музика са разделение и е много интересно как се съчетават в чалгата", обясни Рияко, която говори много добър български.



Любовта ѝ към България започва още в ученическите години, когато в учебник вижда снимки на катедралата "Св. Александър Невски" и Фестивала на розата.



"Тогава си помислих, че България е много красива страна", разказва тя. Първото ѝ посещение у нас е през 2010 г., за което се подготвя сама, учейки български език от книга. Остава три месеца и се записва на езиков курс. Пет години по-късно отново идва, за да надгради знанията си. Днес упражнява езика с български приятели в Япония и почти всяко лято посещава страната ни, а това лято планира да доведе и сина си.



С попфолка се среща случайно – чува песен в такси или автобус.



"Бях шокирана, че е толкова яка музика без логика", спомня си тя. Оттогава жанрът се превръща в нейна страст. Вече десет години най-новите попфолк хитове неизменно присъстват в плейлистите ѝ, а участията ѝ като диджей в токийски клубове са всяка седмица.



Японската диджейка искрено се развълнува от това, че интервюто с нея може да бъде видяно от някой от българските чалга звезди. Тя призна, че среща с тях би я направила още по-щастлива.