ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Възраждане": Милиони се раздават докато чакаме служебно правителство!
Тодоров, който е и член на парламентарната Комисия по енергетика остро критикува отпускането на близо 29 милиона лева допълнително финансиране за 2026 г. на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).
"В рамките на две седмици Министерски съвет отпусна на ДП РАО близо 29 милиона лева от нашите данъци като допълнително финансиране за 2026 г. – без мотиви, без финансова обосновка и в нарушение на закона“, заяви депутатът.
Според него решенията, внесени от министъра на енергетиката, се свеждат до един лист с няколко изречения, без изчерпателни анализ и аргументация:
"С Решение № 29 от 15.01.2026 г. са одобрени 17 000 000 лв. за дейности по Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, а с Решение № 125 от 04.02.2026 г. – още близо 12 000 000 лв. И двете решения са внесени от министъра на енергетиката. Реално – един лист с три изречения, без анализ и аргументация, в разрез с чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 31–34 от Устройствения правилник на Министерски съвет“, аргументира се той и показа решенията.
Тодоров припомни, че ДП РАО изгражда Националното хранилище за радиоактивни отпадъци край Козлодуй вече 22 години, с разходи над 200 милиона лева, при перспектива за въвеждане в експлоатация най-рано през 2028 г. "Абсолютен рекорд по забавяне и оскъпяване за подобен тип съоръжения“, подчерта той.
Народният представител отбеляза и че предприятието извежда от експлоатация блокове 1–4 на АЕЦ "Козлодуй“ от 2009 г., като към 2026 г. са похарчени почти 2 милиарда лева, а изпълнението е едва в средата на втория от три етапа. "Срокът 2030 г. е очевидно неизпълним, при положение че финансирането от Международен фонд "Козлодуй“ приключва през 2027 г.“, коментира той.
Тодоров припомни и резултатите от одита на Сметната палата от 2025 г., който установява сериозни нарушения – закъснения, преразходи, проблеми при обществените поръчки, инвестиционни средства, използвани за текущи разходи, и 97% назначения без конкурс.
"Въпреки това, към 2026 г. няма публична информация за проверки, санкции или предприети мерки от Министерството на енергетиката, АДФИ или Прокуратурата“, заключи той.
Народният представител от "Възраждане“ Йордан Тодоров е категоричен, че подобни действия на правителството в оставка подкопават доверието в управлението на стратегическия сектор и застрашават неговото устойчиво развитие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 76
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Богомил Николов: Потребителите сами ще накажат недобросъвестните ...
17:04 / 07.02.2026
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за п...
15:47 / 07.02.2026
От утре температурите падат, идват студ и сняг
14:51 / 07.02.2026
Атанас Зафиров подаде оставка
13:15 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
12:55 / 07.02.2026
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше о...
13:16 / 07.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS