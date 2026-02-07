"Възраждане": Милиони се раздават докато чакаме служебно правителство!

© С отпускане на близо 29 млн. лева без аргументация, правителството в оставка подкопава доверието в управлението на ядрената ни енергетиката, което в задължително условие за нейното стабилно и устойчиво развитие, предупреди народният представител от "Възраждане“ Йордан Тодоров.



Тодоров, който е и член на парламентарната Комисия по енергетика остро критикува отпускането на близо 29 милиона лева допълнително финансиране за 2026 г. на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).



"В рамките на две седмици Министерски съвет отпусна на ДП РАО близо 29 милиона лева от нашите данъци като допълнително финансиране за 2026 г. – без мотиви, без финансова обосновка и в нарушение на закона“, заяви депутатът.



Според него решенията, внесени от министъра на енергетиката, се свеждат до един лист с няколко изречения, без изчерпателни анализ и аргументация:



"С Решение № 29 от 15.01.2026 г. са одобрени 17 000 000 лв. за дейности по Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, а с Решение № 125 от 04.02.2026 г. – още близо 12 000 000 лв. И двете решения са внесени от министъра на енергетиката. Реално – един лист с три изречения, без анализ и аргументация, в разрез с чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 31–34 от Устройствения правилник на Министерски съвет“, аргументира се той и показа решенията.



Тодоров припомни, че ДП РАО изгражда Националното хранилище за радиоактивни отпадъци край Козлодуй вече 22 години, с разходи над 200 милиона лева, при перспектива за въвеждане в експлоатация най-рано през 2028 г. "Абсолютен рекорд по забавяне и оскъпяване за подобен тип съоръжения“, подчерта той.



Народният представител отбеляза и че предприятието извежда от експлоатация блокове 1–4 на АЕЦ "Козлодуй“ от 2009 г., като към 2026 г. са похарчени почти 2 милиарда лева, а изпълнението е едва в средата на втория от три етапа. "Срокът 2030 г. е очевидно неизпълним, при положение че финансирането от Международен фонд "Козлодуй“ приключва през 2027 г.“, коментира той.



Тодоров припомни и резултатите от одита на Сметната палата от 2025 г., който установява сериозни нарушения – закъснения, преразходи, проблеми при обществените поръчки, инвестиционни средства, използвани за текущи разходи, и 97% назначения без конкурс.



"Въпреки това, към 2026 г. няма публична информация за проверки, санкции или предприети мерки от Министерството на енергетиката, АДФИ или Прокуратурата“, заключи той.



Народният представител от "Възраждане“ Йордан Тодоров е категоричен, че подобни действия на правителството в оставка подкопават доверието в управлението на стратегическия сектор и застрашават неговото устойчиво развитие.