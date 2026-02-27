ЗАРЕЖДАНЕ...
"Възраждане": Гюров не е наясно с това каква длъжност заема
© Булфото
Той изтъкна, че още тогава е зададен въпрос към тогавашния - председател относно нефункционирането на този Национален борд. "Той тогава отговори уклончиво от парламентарната трибуна. Нищо не се случи", допълни Петров.
"Именно затова още миналата седмица, след като се закле новото служебно правителство, първото питане, което беше отправено към новия служебен министър председател Андрей Гюров, беше от мен на тема каква е стратегията и политиката на ръководеното от него правителство за справянето с проблемите с водата, качеството на водата, загубите на водата, безводието в страната", подчерта депутатът от "Възраждане".
"С изненада вчера следобед разбрах, че той е внесъл писмо председателя на НС, в което посочва, че въпреки че разпоредбите на нашия правилник позволяват на народните представители да задават въпроси към министър-председателя по теми, които представляват обществен интерес, той счел, че така отправеното от мен питане не бил от неговия ресор", съобщи Петър Петров.
По думите му Гюров за двете години, в които е бил народен представител не е не е научил правилника за организация и дейността на Народното събрание и не е наясно каква длъжност заема.
"Този човек няма да се яви нито днес на парламентарен контрол, нито през следващите дни. Той споделя, че проблема с водите и с загубите по мрежата не била в неговия ресор, но ще се яви на първата положена водопроводна тръба в България. Пред вашите камери, пред медиите", допълни Петров.
Още по темата
/
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
25.02
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира
24.02
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
24.02
Още от категорията
/
Пролетта чука на вратата
08:00
Европейският прокурор Теодора Георгиева: Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение
26.02
Антон Станков: Пленумът на ВСС би трябвало да има правомощия, но самите членове са решили, че не са компетентни
26.02
Цената на водата скача – колко потребява дневно всеки член на домакинството, за да си сметнем поскъпването
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.