|Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите
Консултациите ще се проведат по следния график:
На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;
От 13.00 часа – представители на парламентарната група на "Величие“.
В търсене на служебен премиер президентът за втори пореден ден проведе срещи с парламентарните групи. Днес на "Дондуков" 2 пристигнаха представители от "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".
