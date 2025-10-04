ЗАРЕЖДАНЕ...
|Все още няма ваксини срещу грип у нас
А заболелите от сезонни вируси и коронавирус се увеличават. Кои са очакваните щамове тази година?
Дни след началото на астрономическата есен Костадин Карастойков вече е в аптеката. "Дойдох да попитам за ваксина но още не са дошли, няма наличие в момента", казва тя.
Ваксини все още няма, а фармацевтите вече правят списъци на желаещите да си купят.
"Повишено е търсенето в момента. Нашите дистрибутори казват, че ваксините ще дойдат, заявени са, но нямаме фиксирана дата, на която ще получим ваксините", казва Иванка Велева – магистър-фармацевт.
Истинският пик на сезонните вируси предстои, според експертите.
"Не мога да кажа за повишена заболеваемост към този момент. Стандартни респираторни заболявания, хреми които не са нещо извън норма", коментира д-р Юлиан Кръстев – общопрактикуващ лекар.
"Вирусите, които в момента доказваме причиняващи възпаления на горните дихателни пътища причиняват Ринит, тоест хрема, предимно при малки деца до 5 години с повишена температура и краткосрочно един два дни неразположение", проф. Ива Христова.
Очакваните щамове на грип тази година са включени в очакваната ваксина. Най-разпространени се очаква да бъдат тип А Виктория H1N1 и тип А Хроейша H3N2, както и тип Б Виктория.
"За нашата страна повишението е от 140 на 180 случая за последната седмица, повишението е за всички възрастови групи."
Здравните власти препоръчват навременна имунизация и напомнят за превантивните мерки – често миене на ръцете, проветряване на помещенията и ограничаване на контактите с болни хора.
