С няколко евроцента ще се оскъпяват напитките в пластмасови бутилки и метални кенчета, като сумата ще бъде възстановявана при връщане на празната опаковка. Целта е да се стимулира рециклирането и да се подобри системата за разделно събиране на отпадъци.
Това обясни в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.
По думите ѝ системата ще стимулира потребителите да връщат използваните опаковки, а механизмът за връщане ще бъде лесен и достъпен.
Величкова подчерта, че подобна система вече функционира успешно в 18 държави, където между 85% и 98% от опаковките се събират и рециклират.
Според нея индустрията има нужда от достъп до рециклирани материали, за да изпълни европейските изисквания за влагане на рециклирано съдържание в новите опаковки. Тя предупреди още, че времето за подготовка е ограничено, тъй като България трябва да постигне 90% събираемост на опаковките до 1 януари 2029 г.
