С няколко евроцента ще се оскъпяват напитките в пластмасови бутилки и метални кенчета, като сумата ще бъде възстановявана при връщане на празната опаковка. Целта е да се стимулира рециклирането и да се подобри системата за разделно събиране на отпадъци.

Това обясни в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

Сутринта сте се събудили в София, купили сте си бутилка вода, стигате до бензиностанция на пътя и може да я върнете веднага, като сумата ви бъде възстановена. Така тази опаковка ще отиде на правилното място, за да се превърне в нова опаковка. Моделите за връщане са два вида чрез автомати или чрез ръчно приемане. Търговците ще избират кой вариант да използват обясни Жана Величкова пред NOVA NEWS

По думите ѝ системата ще стимулира потребителите да връщат използваните опаковки, а механизмът за връщане ще бъде лесен и достъпен.

Величкова подчерта, че подобна система вече функционира успешно в 18 държави, където между 85% и 98% от опаковките се събират и рециклират.

Тези опаковки съдържат ценна суровина. Когато се събират чисто и разделно, те могат да бъдат висококачествено рециклирани и превърнати обратно в нови бутилки и кенчета. Това е модернизация на управлението на отпадъците, но и икономическа необходимост. коментира още Величкова

Според нея индустрията има нужда от достъп до рециклирани материали, за да изпълни европейските изисквания за влагане на рециклирано съдържание в новите опаковки. Тя предупреди още, че времето за подготовка е ограничено, тъй като България трябва да постигне 90% събираемост на опаковките до 1 януари 2029 г.