Времето за взимане на решение при покупка на жилище сериозно намалява
Основната причина е предстоящото влизане на България в еврозоната. Купувачите се стремят да финализират сделките си преди преминаването към единната валута, тъй като очакват допълнително поскъпване на имотите след 1 януари 2026 г.
Обичайният оглед на няколко жилища остава практика, но крайните решения се взимат значително по-бързо – купувачите не искат да отлагат и рискуват по-високи цени. Голям остава и делът на хората, които купуват за инвестиция. Новото строителство привлича най-силно именно тях – в София около 30% от покупките в този сегмент са инвестиционни, а във Варна и Пловдив делът е още по-висок.
Причините са ясни: жилищата в нови сгради поскъпват по-бързо и носят по-висок потенциал за препродажба. Освен това се смята, че бъдещите наематели на ново строителство са по-надеждни и по-многобройни.
Активността се подхранва и от житейски фактори – желание за покупка на първи собствен дом, търсене на по-голямо жилище или нужда от по-комфортна среда. В ситуации на висока инфлация много хора предпочитат да вложат спестяванията си в имот вместо в нисколихвен банков депозит.
Брокерите отчитат изключително активен пазар на къщи в радиус до 30 км от столицата. Търсят се три типа имоти: по-стари къщи, които изискват ремонт; къщи до 500 хил. евро – най-масовият сегмент; и луксозни къщи над този бюджет.
Най-големият интерес идва от семейства в 30-те си години, които предпочитат да платят около 250 хил. евро за къща с двор в околностите, вместо за двустаен в София. Дворът, възможността за детски игри, барбекю, басейн, спокойствието и свободното паркиране се превръщат в ключови предимства. Този начин на живот е особено предпочитан от хора, които могат да работят дистанционно.
Имотният пазар остава в подем, движен от комбинация между очаквания за поскъпване, желание за по-добър дом и стремеж към устойчиви инвестиции. Купувачите действат бързо – а 2026 г. допълнително ускорява темпото.
