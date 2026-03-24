В средата на седмицата ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще са над 15°, на отделни места ще достигат 20°.
През нощта срещу петък облачността отново ще се вплътнява и в петък ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в планините от сняг. Още сутринта в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Вечерта и през нощта срещу петък по високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка.
През почивните дни ще се задържи предимно облачно. Все още ще има валежи, предимно слаби и предимно от дъжд; сняг ще превалява главно в планините над около 1300 m, но е възможно временно и на по-малка височина дъждът временно да се примесва със сняг. В събота вятърът чувствително ще отслабне, в неделя отново ще е слаб до умерен, от северозапад.
Застудяването ще продължи. В началото на следващата седмица вятърът от запад-северозапад временно ще се усили, валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, слабо ще се затопли. По-късно в Южна България отново ще има слаби валежи.
Времето полудява: Градусите скачат до 20 в четвъртък, после нов циклон с дъжд и сняг
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.