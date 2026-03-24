В средата на седмицата ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще са над 15°, на отделни места ще достигат 20°.



През нощта срещу петък облачността отново ще се вплътнява и в петък ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в планините от сняг. Още сутринта в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Вечерта и през нощта срещу петък по високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка.



През почивните дни ще се задържи предимно облачно. Все още ще има валежи, предимно слаби и предимно от дъжд; сняг ще превалява главно в планините над около 1300 m, но е възможно временно и на по-малка височина дъждът временно да се примесва със сняг. В събота вятърът чувствително ще отслабне, в неделя отново ще е слаб до умерен, от северозапад.



Застудяването ще продължи. В началото на следващата седмица вятърът от запад-северозапад временно ще се усили, валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, слабо ще се затопли. По-късно в Южна България отново ще има слаби валежи.