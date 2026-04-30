От днес, 30 април, се въвеждат сериозни ограничения в движението по АМ "Тракия“ в област Ямбол поради ремонт на мостови съоръжения. Строителните дейности обхващат два 5-километрови участъка в платното към Бургас, като се предвижда подмяна на фугите на два моста.

Движението в отсечките от 272-и до 277-и км и между 282-и и 287-и км ще се извършва двупосочно в платното за София, информира Plovdiv24.bg. В лентата към столицата ще бъдат обособени по един поток за пътуващите в двете посоки, съгласно разпоредбите на Агенция "Пътна инфраструктура“.

След като приключат ремонтите в посока Бургас, екипите ще преминат към обновяване на фугите и в платното за София. Тогава трафикът ще бъде пренасочен обратно в вече ремонтираното платно към морето. Ремонтните работи се изпълняват от "Автомагистрали" ЕАД по договор за текуща поддръжка, като крайният срок за завършване е краят на месец май.

От АПИ се извиняват за причиненото неудобство, но подчертават, че мерките са наложителни за осигуряване безопасността на шофьорите. Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена денонощно на телефон 0700 130 20 или на официалния сайт на агенцията.